Meramal Nasib Politik Donald Trump

Publik masih ingat, bagaimana Donald Trump begitu percaya diri bakal terpilih di 2016 yang kemudian memenangkan pemilihan sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Kini Trump terlihat tidak terlalu percaya diri saat berada di ruang sidang atas tuduhan 34 kejahatan. Bagaimana nasib politik Trump berikutnya?

Selama pemilihan presiden 2016 di AS, kepercayaan Donald Trump pada peluangnya untuk menang begitu tinggi sehingga dia yakin tidak terkalahkan. Dia menyimpulkan posisi itu dengan menyatakan selama kampanye berhenti di Iowa: "Saya bisa berdiri di tengah Fifth Avenue (di New York) dan menembak seseorang, dan saya tidak akan kehilangan pemilih."

Tujuh tahun kemudian, mantan presiden Trump mengendarai SUV dari rumahnya di Fifth Avenue dalam perjalanan "nyata", seperti yang dia gambarkan, ke Pengadilan Kriminal Manhattan untuk diadili, setelah dakwaannya oleh dewan juri atas tuduhan membayar uang suap kepada seorang aktris film dewasa, Stormy Daniels, menjelang pemilu 2016. Ini adalah hari bersejarah karena Trump menjadi presiden pertama, atau mantan presiden, yang didakwa atas tuduhan kriminal.

Trump kali ini tampaknya tidak terlalu percaya diri terlihat dari foto-foto yang diambil di ruang sidang New York. Laporan menunjukkan bahwa dia hampir sepenuhnya diam, hanya mengucapkan kata-kata 'tidak bersalah'. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah dakwaannya dan setelah surat dakwaan dibuka di ruang sidang - dan dia mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis - dia pergi ke rumahnya di Florida. Sesampai di sana, kepercayaan diri Trump yang berlebihan kembali terlihat.

Di rumahnya di Mar-a-Lago pada pertemuan besar keluarga dan pendukungnya, Trump mengecam jaksa wilayah, sistem pengadilan, dan kasus yang menimpanya. Ia mengatakan bahwa dakwaan itu adalah yang terbaru dalam ‘serangan investigasi penipuan’, dan menilai kasus itu ‘palsu’ yang ditujukan untuk memanipulasi pemilu 2024.

“Dakwaan harus dibatalkan segera karena itu adalah campur tangan pemilu besar-besaran dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya di negara kita, dimulai dengan jaksa penuntut sayap kiri radikal yang didukung George Soros, Alvin Braggs dari New York," katanya. Dia menuduh hakim dalam kasus ini bias: "Saya memiliki hakim yang membenci Trump dengan istri dan keluarga yang membenci Trump yang putrinya bekerja untuk Kamala Harris (Wakil Presiden AS)."

Analis kebijakan dan hubungan internasional Amerika Dr. Amal Mudallali mengungkapkan, pembelaan utama Trump didasarkan pada klaimnya bahwa ini adalah kasus bermotivasi politik, bahwa jaksa wilayah dan Demokrat mempersenjatai sistem peradilan untuk melawannya, untuk mencegahnya mencalonkan diri dalam pemilu 2024. “Tapi jelas dari pidatonya setelah tampil di pengadilan bahwa dia mencoba menggunakan kampanye pemilu dan para pendukungnya sebagai garis pertahanan pertama melawan tuduhan tersebut,” kata Dr. Amal Mudallali, dalam tulisannya di The Conversation.

Jika menjadi calon presiden dari Partai Republik, dia tampaknya percaya itu akan melindunginya secara politik. Dengan mengklaim sebagai korban dari 'perburuan penyihir' politik oleh Demokrat --seperti yang dikatakan oleh para pendukungnya dan bahkan para pesaingnya dari Partai Republik-- dia pasti berharap ini akan membuatnya tetap berada di puncak tiket Republik.

Partai Republik memang sedang bergerak maju menyusun strategi di Pilpres 2024. Calon generasi baru muncul sebagai ancaman nyata bagi Trump. Banyak pemimpin Republik menyerukan partai dan basisnya untuk bergerak melupakan Trump. Namun ketika ia mendapat dakwaan, Partai Republik yang ikut terimbas menjadi korban seperti juga Trump malah berbaris memberinya dukungan baru dari semua sayap partai dan masyarakat luas. “Kami menyaksikan kebangkitan Trump di kalangan Partai Republik, selain beberapa simpati dari masyarakat umum,” kata Dr. Amal Mudallali

Hampir setiap Republikan di kantor publik, dan semua saingan kampanye pemilihannya, bergegas membelanya dan mengatakan bahwa mereka menganggap dakwaan itu bermotivasi politik. Jajak pendapat menempatkan Trump di depan Gubernur Florida Ron DeSantis yang dianggap sebagai wajah baru Partai Republik dan bintang yang sedang naik daun di antara kandidat partai. Setelah dakwaan tersebut, dukungan untuk Trump di kalangan Partai Republik melesat 26 poin di atas DeSantis (57 persen berbanding 31 persen), menurut Axios.

Dalam jajak pendapat NPR/PBS NewsHour, 8 dari 10 Republikan memiliki pendapat yang baik tentang Trump, dan tiga perempat berpikir dia harus menjadi presiden lagi. Namun gambarannya berbeda dengan publik Amerika di mana 6 dari 10 secara keseluruhan mengatakan dia tidak boleh menjadi presiden lagi. Di antara orang-orang independen, angkanya lebih tinggi di mana dua pertiga percaya dia seharusnya tidak menjadi presiden.

Tiga kasus hukum baru menanti

Trump memang mendapat dorongan dalam jajak pendapat karena dia dianggap sebagai korban dari kampanye bermotivasi politik. Tapi keunggulannya mungkin tidak bertahan lama karena kasus pengadilan berlarut-larut dan tiga kasus hukum baru yang menjeratnya akan terus bergerak maju. Kasus-kasus ini dianggap lebih serius dan berbahaya bagi mantan presiden daripada dakwaan New York.

Dalam kasus pertama, Departemen Kehakiman sedang menyelidiki peran Trump dalam serangan di Capitol pada 6 Januari 2021, ketika para pendukungnya berusaha mencegah konfirmasi hasil pemilu. Kasus kedua juga terkait dengan pemilu 2020 dan dugaan upaya Trump untuk membalikkan hasil.

Laporan media setelah dakwaannya di New York mengungkapkan bahwa Jaksa Wilayah Kabupaten Fulton di Georgia, Fani T. Willis, seorang Demokrat, diperkirakan akan mengajukan dakwaan terhadapnya yang dituduh melakukan upaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020. Kasus ketiga terkait dengan penyelidikan oleh Departemen Kehakiman mengenai pemindahan dokumen pemerintah, banyak yang dirahasiakan dan beberapa di antaranya sangat rahasia, dari Gedung Putih ke rumah Trump di Florida.

Pengadilan New York menetapkan 4 Desember sebagai tanggal sidang praperadilan yang harus dihadiri Trump secara langsung. Sistem peradilan akan bergerak lambat yang dapat menempatkan jadwal pengadilan dan kampanye presiden pada garis waktu yang sama di tahun 2024.

Mantan presiden tersebut mungkin berharap bahwa persidangan di lingkungan yang bermuatan politik seperti kampanye pemilu dapat membantunya dan memperkuat basisnya. Tapi ini juga bisa berdampak sebaliknya pada peluangnya untuk menjadi calon partai dan memenangkan kursi kepresidenan.

Dukungan Trump di antara publik tidak tinggi, dan basisnya yang terdiri dari 35 persen pemilih dari Partai Republik mungkin akan mendorongnya ke puncak tiket partai, tetapi hal itu dapat mengakhiri peluang GOP (Partai Republik) untuk memenangkan kursi kepresidenan. Publik Amerika juga bisa sangat lelah dengan kisah Trump pada musim panas mendatang, dan orang mungkin enggan memilih politisi yang didakwa untuk jabatan tertinggi di negeri itu.

Perlu mengubah gaya politik

Masih menurut Dr. Amal Mudallali, segalanya bisa menjadi berbeda bagi Trump seandainya dia mengubah gayanya dalam politik. Presiden Richard Nixon menghadapi skandal Watergate yang memaksanya mengundurkan diri pada tahun 1974 sebelum dia dimakzulkan oleh Kongres. Nixon dapat menghadapi tuntutan pidana menghalangi keadilan setelah dia mengundurkan diri tetapi dia diampuni oleh Presiden Gerald Ford karena kepeduliannya terhadap 'kepentingan umum'.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk mengampuni Nixon adalah bahwa “penuntutan akan 'memperburuk' perpecahan bangsa.” Ford tidak ingin memulai masa jabatannya di tengah gejolak domestik.

Demikian pula pada kasus Presiden Bill Clinton, yang dituduh berbohong di bawah sumpah tentang hubungannya dengan magang Gedung Putih Monica Lewinsky, mencapai kesepakatan dengan jaksa pada tahun 2001, di mana ia menerima penangguhan izin hukumnya selama lima tahun di negara bagian asalnya Arkansas.

Namun tampaknya hal ini tidak akan terjadi dengan Trump. Nalurinya, kata para ahli, bukanlah untuk mengakui kebenaran tetapi untuk melawannya. Istrinya, Melania, pernah mengatakan bahwa ' keahlian khasnya adalah memukul balik 10 kali lebih keras". Ini adalah reaksi Trump selama persidangan pemakzulannya, dan ini adalah reaksinya dalam pertempuran baru dengan pengadilan. Tidak mungkin kasusnya akan berakhir dengan kesepakatan.

Yang jelas, tidak peduli hasil dari pertarungan hukum Trump, satu hal yang sekarang yang muncul di Amerika adalah tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Semua sama di mata hukum termasuk mantan presidennya.