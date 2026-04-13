Merasa Dakwaan Ngawur, Tiga Oknum TNI Terdakwa Pembunuhan Kacab Bank Minta Dibebaskan

Tim kuasa hukum yang dipimpin Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur membacakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kacab bank berinisial MIP (37) yang melibatkan seorang prajurit TNI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (13/4/2026). (Foto: Antara/Siti Nurhaliza).

Tim kuasa hukum para terdakwa dalam perkara dugaan penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank di Jakarta meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan yang diajukan Oditur Militer II-07 Jakarta.

Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (13/4/2026).

Tim kuasa hukum yang dipimpin Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur menilai surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan hukum, baik dari sisi formil maupun materiil.

"Hakim ketua atau majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara pidana ini dengan menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/49/K/III/2026 yang telah disampaikan Oditur Militer dalam persidangan pada tanggal 6 April 2026 batal demi hukum dan atau menyatakan menurut hukum dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta tidak dapat diterima," kata tim kuasa hukum di persidangan.

Dalam perkara ini, tiga terdakwa yakni Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY didakwa terlibat dalam rangkaian penculikan yang disertai pembunuhan terhadap korban berinisial MIP.

Kuasa hukum berpendapat, surat dakwaan yang disusun oditur militer tidak menguraikan peristiwa pidana secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara pidana militer.

Selain meminta pembatalan dakwaan, tim kuasa hukum juga memohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam penutup eksepsi, mereka turut menyinggung prinsip perlindungan terhadap hak terdakwa.

"'Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah', dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," ujar Nugroho.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyoroti ketidakjelasan dalam uraian dakwaan, terutama terkait peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa yang didakwakan.

Sorotan khusus diarahkan pada terdakwa ketiga. Menurut kuasa hukum, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai keterlibatan terdakwa tersebut dalam tindak pidana yang dituduhkan.

"Tidak ada penjelasan apakah yang bersangkutan terlibat dalam pembunuhan berencana, pembunuhan bersama-sama, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau perampasan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam menentukan subjek hukum atau error in persona," jelas Nugroho.

Selain itu, proses penetapan terdakwa ketiga juga dipersoalkan. Kuasa hukum menilai penetapan tersebut tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

Mereka merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan adanya dua alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka.

Dalam perkara ini, kuasa hukum menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkan terdakwa ketiga dengan tindak pidana yang didakwakan.

"Tidak ada dugaan tindak pidana yang dilakukan, tidak ada keterkaitan terdakwa dengan perkara. Proses ini harus profesional, transparan, dan menghormati hak asasi manusia untuk menghindari kesewenang-wenangan serta dapat diuji keterlibatannya," tegas Nugroho.

Tim kuasa hukum juga menguraikan standar penyusunan surat dakwaan yang harus memenuhi unsur cermat, jelas, dan lengkap. Mereka menjelaskan bahwa unsur cermat berarti tidak ada kekeliruan dalam perumusan, jelas berarti unsur delik diuraikan secara terang, dan lengkap berarti seluruh unsur tindak pidana dijabarkan secara utuh, termasuk waktu, tempat, dan cara kejadian.

Namun, menurut mereka, ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi dalam surat dakwaan yang diajukan. Bahkan, disebutkan bahwa terdakwa ketiga tidak memahami isi dakwaan yang dibacakan di persidangan.

Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang mewajibkan terdakwa memahami secara utuh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Kuasa hukum juga menilai dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam ketentuan tersebut, surat dakwaan harus memuat uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk waktu dan tempat tindak pidana.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berpendapat surat dakwaan ini tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil," ucap Nugroho.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan, baik dengan menyatakan dakwaan batal demi hukum maupun tidak dapat diterima.

Meski demikian, mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim.

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Nugroho.