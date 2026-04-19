Merasa Difitnah Punya 750 Dapur MBG, Uya Kuya Lapor ke Polisi

Polda Metro Jaya mengakui telah menerima laporan dari Anggota DPR, Surya Utama alias Uya Kuya (51) terkait penyebaran berita hoaks yang menyebutkan bahwa dirinya memiliki sekitar 750 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Iya benar (ada laporan), penyebaran berita bohong," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait laporan dari anggota DPR yang berasal dari fraksi PAN tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Dalam laporan tersebut, Uya Kuya melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Uya Kuya sebagai korban melaporkan seseorang yang masih dalam penyelidikan, bahwa dirinya melihat unggahan di akun media sosial Threads yang mengunggah fotonya dengan suntingan narasi bahwa korban memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya sebagai korban merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.