Honda Prospect Motor (HPM) merayakan 10 tahun eksistensi Honda Brio di Indonesia dalam sebuah seremoni yang diadakan di booth Honda pada ajang GIIAS 2022. Sejak pertama kali diperkenalkan hingga saat ini, Honda Brio banyak meraih pencapaian dari sisi penjualan dan penghargaan, serta turut berkontribusi untuk industri otomotif nasional, terutama melalui program LCGC.

Honda Brio hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2012 sebagai mobil City Car terbaru dari Honda. Honda Brio sebelumnya hadir lebih dulu di India dan juga Thailand dan telah diterima baik oleh konsumen di masing-masing negara.

Di Indonesia, Honda Brio hadir sebagai first entry model yang menyasar segmen anak-anak muda dan pembeli mobil pertama. Menawarkan berbagai keunggulan seperti desain yang stylish, tenaga terbesar di kelasnya, hingga fitur keamanan yang lebih lengkap, Honda Brio langsung disambut baik oleh konsumen saat itu, Dalam kurun waktu lima bulan saja sejak diluncurkan, Honda Brio langsung terjual lebih dari 8.000 unit di Indonesia, dan bahkan tercatat sebagai City Car terlaris di tahun 2012.

Pada tahun 2013, HPM mengadopsi model Honda Brio untuk mengikuti program Low Cost Green Car (LCGC) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian no.33/2013 tentang 'Pengembangan Produksi KBH2'.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Honda berusaha untuk mengembangkan sebuah model yang memenuhi regulasi LCGC dengan tetap mempertahankan berbagai keunggulan Honda Brio. Selain itu Honda juga mengumumkan komitmen jangka panjangnya untuk melakukan investasi serta lokalisasi untuk model Honda Brio dengan nilai total investasi Honda mencapai Rp1,2 triliun dan dilanjutkan dengan investasi untuk pengembangan model di masa mendatang sebesar Rp5,1 triliun.

Honda kemudian memperkenalkan Brio Satya yang menjadi mobil LCGC Honda yang diproduksi di pabrik HPM di Karawang, Jawa Barat. Sesuai dengan komitmen untuk program LCGC, Honda Brio tidak hanya diproduksi secara lokal di Indonesia, tetapi juga terus meningkatkan kandungan lokalnya dari tahun ke tahun, mulai dari eksterior, interior, bodi, sasis, mesin hingga elektrik.

Tak hanya itu, produksi Brio Satya di Indonesia juga melibatkan banyak suplayer lokal Indonesia yang jumlahnya juga meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tingkat local purchase mencapai 95 persen, Honda Brio saat ini tercatat sebagai model Honda dengan local purchase tertinggi. Volume produksi Honda Brio di Indonesia kembali meningkat ketika pada tahun 2015, seluruh model Honda Brio resmi diproduksi secara lokal di Indonesia.

Kesuksesan Honda Brio Satya di segmen LCGC kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan varian bertransmisi CVT yang diluncurkan pada ajang IIMS 2016. Selain itu juga untuk pertama kalinya di dunia, Honda Brio diluncurkan dalam varian RS yang tampil dengan desain yang lebih sporty.

Enam tahun sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia, HPM meluncurkan generasi kedua Honda Brio pada ajang GIIAS 2018. Generasi kedua Honda Brio kembali menuai sukses di pasar otomotif Indonesia, sehingga pada tahun 2020 untuk pertama kalinya Honda Brio tercatat sebagai model dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

Pada tahun 2021, HPM memperkenalkan varian terbaru dari Honda Brio yaitu Urbanite Edition, dengan tampilan yang lebih sporty dan lebih stylish. Penyegaran terbaru untuk Honda kembali hadir di tahun ini melalui Brio RS Urbanite Edition generasi kedua yang menampilkan penambahan New Tailgate Wing Spoiler, New Matte Black Alloy Wheels Design.

Pada tahun 2022, atau 10 tahun sejak pertama kali diluncurkan, Honda Brio terus mencatat disambut baik oleh konsumen, dan tercatat sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada semester pertama di tahun ini. Sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2012 hingga saat ini, total penjualan Honda Brio tercatat sebanyak 453.253 unit (berdasarkan data Gaikindo retail Juli 2022), menjadikannya model City Car dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

"Honda Brio menjadi model terpenting bagi Honda karena merupakan mobil nasionalis kebanggaan Indonesia, dan banyak memberikan kontribusi untuk mendukung industri otomotif dan ekonomi secara umum di Indonesia melalui investasi dan aktivitas ekspor. Tak hanya itu, kesuksesan Honda Brio juga memungkinkan Honda untuk mengembangkan model-model lain yang khusus dirancang untuk konsumen di Indonesia. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh konsumen Honda Honda Brio, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan produk-produk yang berkualitas untuk Indonesia," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Selain dari segi penjualan, Honda Brio juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dimana telah berhasil mengumpulkan total sebanyak 55 penghargaan bergengsi di Indonesia mulai dari best LCGC, best city car, best fuel consumption, pilihan pembaca, hingga Car of the Year.

Selain itu juga, Honda Brio juga telah diterima dengan sangat baik oleh konsumen di Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia melalui wadah komunitas Honda Brio yang dibentuk oleh pengguna/ konsumennya sendiri di antaranya adalah Honda Brio Community (HBC), Honda Brio Club Indonesia (HBCI), Brionesia, ANBRIO, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya digemari di pasar domestik saja, Honda Brio juga telah diekspor ke luar negeri dimana HPM memulai ekspor perdananya ke Filipina dan Vietnam pada April 2019, yang hingga saat ini dengan total ekspor mencapai 22.260 unit. Selain itu, hingga saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memproduksi Honda Brio.

Honda Brio kemudian menjadi digunakan sebagai platform untuk pengembangan model-model Honda lainnya seperti Honda BR-V yang sudah diperkenalkan dan dijual sejak tahun 2016 hingga kini. Pada tahun 2022, generasi kedua Honda BR-V bahkan mulai diekspor ke berbagai negara di luar negeri seperti di kepulauan Karibia dan menyusul negara-negara lainnya.