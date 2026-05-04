Mercedes-Benz bakal Kembalikan Tombol Fisik demi Kenyamanan Berkendara

Era layar sentuh yang mendominasi kabin mobil nampaknya mulai menemui jalan putar balik. Mercedes-Benz, pabrikan mobil mewah asal Jerman, dikabarkan bakal membawa kembali tombol-tombol fisik ke dalam interior mobil terbarunya. Langkah ini diambil setelah gelombang kritik mengenai sulitnya mengoperasikan fungsi kendaraan hanya melalui panel sentuh saat sedang melaju.

Kepala Desain Mercedes-Benz, Gorden Wagener, menegaskan bahwa meski layar sentuh adalah elemen penting dalam modernitas, namun ia bukan jawaban untuk segala hal di dalam kabin. Desain yang hebat, menurut Wagener, harus berjalan selaras dengan intuisi pengemudi.

"Layar sentuh tetap penting, namun tidak semua hal seharusnya dikendalikan melalui layar," ujar Wagener sebagaimana dikutip dari laman Drive, Senin (4/5/2026).

Keseimbangan Desain dan Interaksi

Wagener menilai, penggunaan layar sentuh secara berlebihan bukanlah solusi ideal. Baginya, desain bukan sekadar estetika visual yang terlihat modern di brosur, melainkan soal bagaimana manusia berinteraksi dengan mesin tanpa harus kehilangan fokus pada jalanan.

Ia menambahkan bahwa tombol fisik memiliki peran krusial karena memberikan pengalaman yang lebih intuitif. Sensasi taktil dari sebuah tombol memberikan kepastian kepada pengemudi bahwa sebuah perintah telah dijalankan, tanpa perlu memalingkan mata dari kemudi.

Sentuhan Klasik di Tengah Hyperscreen

Meski demikian, bukan berarti Mercedes-Benz meninggalkan identitas digitalnya. Pabrikan berlogo Three Pointed Star ini akan tetap mempertahankan layar digital besar sebagai tulang punggung sistem hiburan mereka.

Pada model GLC dan C-Class mendatang, Mercedes-Benz tetap menawarkan 'Hyperscreen' MBUX berukuran 39,1 inci yang membentang di sepanjang dasbor. Namun, kali ini ada perbedaan signifikan. Tombol-tombol fisik akan disematkan tepat di depan area pengisi daya nirkabel ganda.

Tak hanya di dasbor, perubahan besar juga terjadi pada lingkar kemudi. Mercedes-Benz memutuskan untuk mengembalikan tombol dan sakelar fisik pada setir, menggantikan kontrol sentuh kapasitif yang selama ini sering dikeluhkan kurang presisi. Langkah ini menjadi bukti bahwa dalam dunia otomotif, kemajuan teknologi terkadang harus tetap menghargai aspek mekanis yang paling mendasar.