Mercedes-Benz EQS 2026: Sedan Listrik Mewah dengan Jangkauan 925 KM, Makin Pintar Berkat AI

Mercedes-Benz EQS 2026 resmi diperkenalkan dengan jangkauan 925 km dalam sekali pengisian daya baterai. (Foto: Drive/Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz kembali menetapkan standar baru di kasta tertinggi sedan listrik global. Pabrikan otomotif asal Jerman ini resmi memperkenalkan pembaruan Mercedes-Benz EQS model 2026 yang mengusung peningkatan radikal, mulai dari efisiensi baterai hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut.

Salah satu capaian paling mencolok adalah jarak tempuh yang kini diklaim sanggup menyentuh angka 925 km dalam sekali pengisian daya. Angka fantastis ini merujuk pada standar pengujian Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Arsitektur 800 Volt dan Efisiensi Baterai

Melansir publikasi otomotif Australia, Drive, Rabu (15/4/2026), EQS terbaru kini mengadopsi arsitektur listrik 800 volt. Teknologi ini sebelumnya telah disematkan pada model CLA dan GLC terbaru. Jantung penggeraknya pun kini menggunakan motor listrik hasil pengembangan mandiri Mercedes-Benz yang diklaim lebih kompak namun jauh lebih bertenaga.

Peningkatan jarak tempuh ini merupakan hasil dari penggunaan baterai raksasa berkapasitas 122 kWh. Menariknya, baterai ini menggunakan anoda silikon oksida yang dirancang khusus untuk meningkatkan kepadatan energi secara signifikan tanpa menambah bobot berlebih.

Tak hanya jarak tempuh, urusan pengisian daya pun kini semakin kilat. Dengan kemampuan pengisian daya mencapai 350 kW DC, pemilik hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menambah jarak tempuh sejauh 320 km.

Teknologi 'Steer-by-Wire' dan Transmisi Dua Percepatan

Dari sisi mekanis, Mercedes-Benz menyematkan gearbox dua percepatan pada motor belakang. Gigi pertama dioptimalkan untuk akselerasi awal yang responsif, sementara gigi kedua bertugas menjaga efisiensi saat mobil dipacu pada kecepatan jalan raya.

Terobosan lain hadir melalui teknologi steer-by-wire. Teknologi ini menghilangkan kolom kemudi fisik dan menggantinya dengan jalur sinyal digital antara roda kemudi dan poros depan. Namun, bagi konsumen yang masih memegang teguh sensasi berkendara konvensional, Mercedes-Benz tetap menyediakan opsi kemudi elektromekanis tradisional.

Integrasi AI: Dari ChatGPT hingga Google Gemini

Masuk ke area kabin, EQS 2026 menjelma menjadi 'komputer berjalan'. Sistem operasi terbaru Mercedes-Benz kini mengintegrasikan trio kecerdasan buatan raksasa: ChatGPT, Microsoft Bing, dan Google Gemini.

Hebatnya lagi, mobil ini dibekali kemampuan komunikasi antar-kendaraan (V2V Communication). EQS dapat 'berbicara' dengan sesama mobil Mercedes-Benz untuk mendeteksi bahaya di jalan, seperti lubang atau polisi tidur.

Secara otomatis, sistem akan menyesuaikan peredam kejut dalam hitungan milidetik sebelum roda menghantam rintangan tersebut.

Varian dan Harga

Mercedes-Benz EQS 2026 dijadwalkan mulai masuk pasar Eropa pada akhir tahun ini dengan empat pilihan varian: