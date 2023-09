Merek Sultan Memang Beda, Lexus di GIIAS 2022 Bukan untuk Jualan

Ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) sering dipersepsikan menjadi ajang jualan bagi sebagian orang. Namun, Bran mobil mewah Lexus sendiri ingin mencoba mengembalikan sebuah esensi dari pameran otomotif.

Selain saling unjuk gigi memamerkan produk-produk andalannya, para produsen mobil juga berlomba mempercantik boothnya, termasuk Lexus yang memang tanpa memboyong produk baru ke arena pameran namun lebih memperkenalkan teknologi masa depan.

Lexus Indonesia mengusung harapan mulia di ajang GIIAS 2022 ini. Menurut General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma,ajang GIIAS 2022 ini mereka gunakan sebagai tempat untuk sosialisasi kendaraan elektrifikasinya.

"Khususnya di GIIAS 2022 ini, Lexus tidak menargetkan suatu angka untuk penjualan," buka Bansar.

"Di sini kita mencoba bagaimana mensosialisasikan lini elektrifikasi dari Lexus, terutama di Lexus Indonesia. Sehingga kita bisa berkontribusi terhadap semua program yang dicanangkan pemerintah," lanjutnya.

LF-Z Electrified Concept (Foto inilah.com)

Kendati demikian, Lexus tetap meluncurkan secara Asia Premiere RX generasi terbaru di GIIAS 2022 ini. RX generasi terbaru ini rencananya akan dijual dalam waktu dekat dan hadir dalam varian ICE, hybrid, hingga plug-in hybrid.

"Selangkah lebih maju untuk mewujudkan visi dan tujuan Lexus Electrified di Indonesia, The All New Lexus RX akan menjadi model pertama di segmen Medium Luxury SUV dengan teknologi elektrifikasi melalui kehadiran varian Hybrid Electric dan Plug-in Hybrid Electric," ujar Bansar.

"Karena yang pasti di Lexus Indonesia atau Lexus Internasional, kita mengharapkan bahwa bukan hanya full elektrifikasi atau full electrified vehicle, tapi bagaimana kita berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas buang atau carbon neutrality," ujarnya.

Lexus RX HEV (Foto inilah.com)

Pada ajang GIIAS 2022 ini Lexus juga menjadi satu-satunya pabrikan mobil penumpang yang memajang 100% lini mobil elektrifikasi di booth-nya.

Salah satu lini pameran yang paling banyak ditilik menjadi tunggangan para sultan di booth Lexus ini adalah mobil konsepnya LF-Z Electrified Concept.

Di GIIAS 2022, Lexus Indonesia juga resmi meluncurkan varian baru dari Sub-Compact Luxury SUV yaitu Lexus UX 250h yang telah tersedia dalam varian F Sport.