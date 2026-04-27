Mereka Bilang Purbaya Gila Gara-gara 'Pede' IHSG Terbang ke 28.000

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa optimis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus di level 28.000 pada 2028-2030.

Hal itu diungkapkan dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana dan Pembukaan Pekan Reksa Dana Tahun 2026, di Gedung BEI, Senin (27/4/2026).

"Saya selalu bilang, fondasi ekonomi akan menentukan nilai IHSG kita kan. Dari mulai titik terendah ekonomi sampai ujung dari masa ekspansi, itu bisa 4-5 kali. Let's say sekarang 7 ribu lah. Ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029-2030. Itu saya bilang bisa lah 28 ribu, paling sial. Mereka bilang itu Purbaya gila," ujar Purbaya.

Purbaya optimis targetnya tersebut dapat tercapai. Pasalnya, pada tahun 2002 IHSG berada pada level 200 kemudian melonjak drastis di level 2.500 pada tahun 2009.

Dia mengatakan level IHSG naik 10 kali lipat. Jika didoring oleh pertumbuhan ekonomi maka bukan hal mustahil dapat menyentuh 28.000.

"Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin kalau kita kembangkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan itu pasti akan terjadi," tuturnya.

Lebih lanjut, dia pun yakin target tersebut bakal tercapai lantaran banyak Gen Z yang berinvestasi di pasar modal. Dia menyebut 57 persen Gen Z membanjiri pasar modal.

"Jadi intinya bagi investor muda untuk berhasil berinvestasi, bukan otomatis kalau anda masuk ke pasar saham langsung jadi jago, anda pelajari dulu pengetahuannya, baru nanti anda bisa untung lebih tinggi dari profesional-profesional yang di pasar modal," jelas dia.

