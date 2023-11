Meriah, Perayaan Tahun Macan Air di Mall Kelapa Gading

Memeriahkan perayaan Chinese New Year yang tahun ini jatuh pada tanggal 1 Februari 2021, Summarecon Mall Kelapa Gading menggelar event Chinese New Year yang diselenggarakan mulai dari tanggal 20 Januari - 13 Februari 2022 bertajuk Roaring Into Prosperity.

Dekorasi menarik dengan semarak hiasan suasana Imlek pun kental dirasakan di area Mall dalam perayaan tahun Macan Air.

Mulai dari hiasan Pohon Bunga Meihua yang dikenal sebagai pohon keberuntungan, Pohon Koin Emas Kuno, dan puluhan lampion yang berada di seluruh area Summarecon Mall Kelapa Gading.

Atraksi-atraksi budaya Tionghoa turut dihadirkan dengan berbagai program belanja dan penawaran menarik lainnya di antaranya yaitu Raining Fortune, Blossom Celebration, CNY Presale Voucher, CNY Eve Dinner Celebration, Barongsai Performance, Taiko, Liong Performance, Acoustic Band, Harmonia Tring Quartet, dan Bian Lian.

Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading mengatakan pada tahun macan air yang melambangkan kekuatan ini diharapkan dapat menjadi tahun yang penuh dengan peluang positif dan optimisme.

"Summarecon Mall Kelapa Gading turut memeriahkan suasana perayaan Imlek dengan menghadirkan dekorasi khas Imlek, suguhan atraksi hiburan dan berbagai program belanja menarik untuk member setia MKG Friendship. Dalam situasi pandemi ini seluruh acara dan program yang dijalankan tetap mengutamakan protokol kesehatan," papar Willy Effendy, ditulis di Jakarta, Senin, (31/01/2022).

Selain itu, pembatasan jumlah pengunjung dan pengaturan jarak juga harus diperhatikan. Hal tersebut dilakukan secara ketat dalam perayaan tahun Macan Air.

"Serta tentunya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat utama bagi pengunjung, agar kita semua dapat terus beraktivitas dengan aman dan nyaman," tambahnya.

Selain tema dekorasi, MKG juga menampilkan beragam acara seru tematik Chinese New Year seperti Barongsai Performance dari perguruan Tien Lung pada 22 Januari, 1,5, dan 13 Februari 2022.

Tidak kalah menarik penampilan Liong Performances yang memukau pun sangat dinantikan pada tanggal 23 Januari, 6 dan 12 Februari 2022.

Hadir pula Taiko pada 22 Januari 2022, Harmoni String Quartret pada tanggal 29, 30 Januari 2022.

Hiburan lainnya juga disuguhkan seperti Acoustic Band pada tanggal 28 Januari, 4 Februari 2022 dan penampilan Indo Magic dari Bian Lian pada 13 Februari 2022.