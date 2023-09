Meriahnya Pertunjukan Barongsai di Grand Indonesia jadi Daya Tarik Wisata

Pemerintah telah menetapkan Tahun Baru Imlek menjadi Hari Libur Nasional. Momen long weekend yang dimulai sejak Sabtu 20 Januari hingga Senin 23 Januari 2023, dimanfaatkan oleh Grand Indonesia untuk menarik perhatian para pengunjung untuk datang dan menyaksikan atraksi Barongsai yang atraktif.Dalam rangka merayakan Chinese New Year 2023, Grand Indonesia mempersembahkan “Auspicious Lunar” yang berlangsung mulai tanggal 18 Januari hingga 5 Februari 2023.

Pengunjung dapat menikmati suasana oriental klasik melalui dekorasi yang berada di area Fountain Atrium – West Mall lantai 3A. Chinese New Year tidak akan lengkap tanpa pertunjukan Barongsai.

"Untuk menyemarakkan perayaan Imlek tahun ini, kami menampilkan pertunjukan Pole Barongsai di area Fountain Atrium West Mall lantai 3A pada tanggal 20 – 23 Januari 2023 sebanyak tiga sesi per harinya yaitu pukul 15.00 – 16.00 WIB, 17.00 – 18.00 WIB dan 19.00 - 20.00 WIB. Selain itu, Barongsai juga akan melakukan parade berkeliling Mall untuk menyapa para pengunjung dan berfoto bersama,” ungkap Annisa Hazarini selaku Assistant Manager Corporate Communications Grand Indonesia, ditulis di Jakarta, Senin (23/01/2023).

Atraksi barongsai melompat besi di Grand Indonesia. (Dokumentasi: Grand Indonesia).

Untuk para G CARD Member, jangan lewatkan program belanja Lucky Taps mulai tanggal 16 – 23 Januari 2023 dengan cara berbelanja senilai minimal Rp 5 juta lalu menukarkan struk belanja pada G CARD Counter yang terletak di West Mall lantai 2, East Mall lantai LG, East Mall lantai 3A.

Kemudian bisa juga ke G CARD Lounge di East Mall lantai 5 dan mainkan Lucky Taps pada Grand Indonesia mobile app untuk berkesempatan mendapatkan hadiah berupa Miss Mondial Rabbit Neklace, Samsung Galaxy Z Flip 4, voucher makan senilai Rp 500 ribu di Hai Di Lao, Dragon Hotpot, Eight Treasures Noodle House, Foek Lam, Lamian Palace, Song Fa Bak Kut Teh, Wee Nam Kee, You Ma You La dan Paulaner Bräuhaus.

“Kami juga mempunyai Angpao Hunt yang terletak di area G CARD Lounge dan lobi Rama untuk memberikan gimmick kepada para customer dengan cara memindai QR Code pada pohon angpao yang tersedia di area G CARD Lounge dan lobi Rama. Kemudian jangan lupa untuk belanja beragam kebutuhan dan perlengkapan tahun baru Imlek di Pop Up Market di West Mall lantai LG,” tambah Annisa.

#FriendsofGI juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah dengan mengikuti kompetisi Pose, Post & Win dengan cara mengunggah foto momen keseruan bersama teman, keluarga maupun pasangan saat merayakan Chinese New Year di Grand Indonesia lalu posting di akun Instagram masing-masing dengan mencantumkan tagar #CNYAtGrandIndonesia dan mention @grandindo.

“Dengan semangat optimis di tahun 2023, kami akan terus berinovasi dan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan untuk para pengunjung setia kami. Selamat Tahun Baru Imlek 2023, semoga tahun ini membawa kesuksesan untuk kita semua," papar Annisa.

Penonton antusiasi menyaksikan atraksi Barongsai yang memukai di Grand Indonesia. (Dokumentasi: Grand Indonesia).

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan Harpitnas atau Hari Kejepit Nasional dianggap efektif untuk mencapai target 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara 2023. Momen long weekend seperti saat ini libur Tahun Baru Imlek merupakan kesempatan yang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata.

Tidak diragukan lagi, Grand Indonesia menjadi salah satu tempat andalan di pusat kota yang memiliki banyak atraksi dan bisa memanjakan wisatawan baik dari asing maupun nusantara.