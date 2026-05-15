Merokok dan Main Game saat Rapat di DPRD, Gerindra Ambil Tindakan ke Anggotanya

Anggota DPRD Jember Ahmad Syahri As Sidiqi bersama Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim saat mengikuti sidang kehormatan Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/5/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menggelar sidang terhadap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember Achmad Syahri As Sidiqi yang "viral" karena kedapatan merokok sambil bermain game di ponselnya ketika mengikuti rapat di DPRD Jember yang membahas masalah stunting.

Ketua majelis sidang tersebut, M Maulana Bungaran menyebutkan Partai Gerindra menggelar sidang itu karena perlu segera mengambil sikap atau tindakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra.

"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," ujar Maulana di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (15/6/2026).

Sidang Tertutup

Adapun Ahmad Syahri selaku pihak yang diperiksa dalam sidang itu hadir mengenakan kemeja safari berwarna putih yang menjadi ciri khas Gerindra. Selain itu, hadir juga Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim yang juga diperiksa.

Setelah keduanya siap untuk diperiksa, majelis sidang pun menggelar sidang secara tertutup untuk agenda pemeriksaan. Seluruh pihak yang tidak berkepentingan, termasuk para pewarta pun dipersilakan untuk menunggu hingga nantinya majelis menyampaikan putusan.

Sebelumnya, beredar rekaman video yang menunjukkan Anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri As Sidiqi yang kedapatan merokok sambil bermain gim di ponselnya sambil duduk di ruangan rapat DPRD Jember. Rapat tersebut beragendakan pembahasan permasalahan stunting di Kabupaten Jember.

Video itu pun kemudian beredar di media sosial dan bahkan diberitakan oleh sejumlah media arus utama. Setelah video itu viral, Ahmad Syahri pun menyampaikan permohonan maaf karena perilakunya tersebut.