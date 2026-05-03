Meski Amien Rais Buat Hoaks, Ketum Partai Ummat Tetap Beri Dukungan

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi (kanan) didampingi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais (kiri) saat akan melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2022).

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, tengah menjadi sorotan setelah videonya soal orientasi seksual Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya viral di media sosial. Partai Ummat menyatakan tetap mendukung Amien Rais.

"Kita 1.000% mendukung pernyataan Pak Amien Rais, karena yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah keresahan di masyarakat yang sudah meluas," kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, Minggu (3/5/2026).

Menurut Ridho, Amien Rais tak berniat membuat kegaduhan di masyarakat atau menyerang pribadi siapapun, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata dia, Amien Rais memiliki hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah bentuk kecintaan beliau terhadap negeri ini dan sahabat lamanya Pak Prabowo," terangnya.

Seperti diketahui, Amien Rais sempat mengunggah video di kanal YouTube Amien Rais Official tentang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Seskab Teddy. Dalam video berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL' itu, Amien Rais berbicara mengenai orientasi seksual Seskab Teddy.

Pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), juga sudah menanggapi perihal video tersebut. Komdigi memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam video tersebut hoaks.

"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah dan mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa," papar Menkomdigi, Meutya Hafid, dalam keterangannya yang dirilis di Instagram Komdigi, dikutip Sabtu (2/3/2026).