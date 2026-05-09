Meski Belum Tetapkan Tersangka, Polisi Tegaskan Ada Pidana di Tragedi KA Bekasi

Polda Metro Jaya hingga kini belum menetapkan tersangka untuk kasus kecelakaan kereta perlintasan Stasiun Bekasi Timur pada akhir bulan lalu. Meski belum ada tersangka, polisi tetap meyakini ada pelanggaran pidana hingga berakibat kecelakaan fatal.

"Jadi untuk terkait tentang perkara mobil taksi online dengan kereta commuter ini masih dilakukan proses pendalaman. Makanya kita belum bisa memastikan apakah perkara tersebut lari ke perdata ataupun ke pidana. Tetapi yang pasti, ada pelanggaran pidana di situ, tapi tetap harus ada pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya kemarin, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Sebagai informasi, tabrakan antara KRL jurusan Bekasi-Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi terjadi pada 27 April 2026 malam. Sebelum menabrak KA Argo Bromo Anggrek, KRL Bekasi-Cikarang lebih dulu menabrak sebuah taksi Green SM.

Sebelum ditabrak KRL, taksi listrik Green SM mengalami mati mesin tepat di atas jalur perlintasan Stasiun Bekasi Timur. Sopir taksi tersebut juga sempat terkunci dalam mobil sebelum akhirnya bisa menyelamatkan diri.

Setelah tabrakan dengan taksi, baru kemudian tabrakan antara KRL Bekasi-Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek terjadi. Tabrakan antar-kereta itu menyebabkan 16 penumpang KRL meninggal dunia, dan 90 lainnya luka-luka. Sementara, 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

Kasus kecelakaan antar-kereta di Bekasi Timur itu ditangani Polda Metro Jaya bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Setidaknya sudah 39 saksi diperiksa, termasuk sopir taksi.

"Sampai saat ini proses masih berjalan, dan secara simultan penyidik Polda Metro Jaya, Puslabfor Bareskrim Polri bersama KNKT seiring sejalan melakukan pendalaman sesuai dengan tugas pokok masing-masing," ujar Kombes Budi Hermanto.

