Meski Buntu di Islamabad, Pakistan tak Kapok Jadi Jembatan Diplomasi AS-Iran

Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqir Qalibaf dan delegasi lainnya di sela-sela Perundingan Islamabad, di Islamabad, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Anadolu Agency/Iranian Foreign Ministry)

Ukuran Font Kecil Besar

Kendati perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berakhir tanpa dokumen kesepakatan, Pakistan menegaskan posisinya untuk tidak mundur dari panggung diplomasi. Islamabad berkomitmen penuh untuk tetap menjadi fasilitator dan jembatan komunikasi bagi kedua negara yang tengah bersitegang tersebut.

Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam pernyataan resminya saat menutup rangkaian pertemuan pada Minggu (12/4/2026), menegaskan bahwa peran Pakistan belum berakhir. Menurutnya, stabilitas kawasan jauh lebih penting daripada kebuntuan yang terjadi di meja perundingan saat ini.

"Pakistan telah dan akan terus memainkan perannya untuk memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat di hari-hari mendatang," ujar Dar dengan nada optimis.

Menjaga Asa di Tengah Kebuntuan

Pernyataan Dar ini muncul sebagai respons atas berakhirnya negosiasi maraton yang digelar di Islamabad sejak Sabtu (11/4/2026). Pertemuan tersebut awalnya diharapkan menjadi titik balik setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran pada Rabu (8/42026) malam.

Namun, realita di lapangan berkata lain. Wakil Presiden AS J.D. Vance, yang bertindak sebagai negosiator utama Washington, secara terbuka mengakui kegagalan tersebut. Vance menyatakan bahwa delegasi Amerika Serikat akan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan apa pun setelah melalui proses diskusi yang panjang dan alot.

Meski delegasi AS pulang dengan tangan hampa, Ishaq Dar mendesak kedua belah pihak untuk tidak memutus komunikasi. Ia menekankan pentingnya bagi Washington dan Teheran untuk tetap mematuhi komitmen gencatan senjata yang masih berlaku.

Harapan Perdamaian Kawasan

Bagi Pakistan, keberlanjutan dialog adalah harga mati untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan. Dar mengingatkan bahwa ketegangan yang terus berlanjut hanya akan merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan lintas negara.

"Kami berharap kedua pihak akan melanjutkan upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk tetap mematuhi komitmen terhadap gencatan senjata yang telah ada," tambahnya.

Kini, bola panas kembali berada di tangan para pemimpin di Washington dan Teheran. Meski Islamabad siap menyediakan panggung diplomasi, keberhasilan di masa depan tetap bergantung pada kemauan politik kedua negara untuk saling menurunkan ego di meja perundingan.