Meski Daerah Lain Naik, Harga Minyak Goreng Jakarta Diklaim Masih Stabil

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyebut harga minyak goreng di Jakarta hingga kini masih relatif stabil, meski di sejumlah daerah lain mulai terjadi kenaikan menjelang kebijakan B50.

"Untuk di Jakarta, kami belum menerima laporan adanya kenaikan harga minyak goreng," kata Nova pada Inilah.com, usai rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, ketersediaan stok di ibu kota masih terjaga melalui peran BUMD pangan seperti Food Station Tjipinang Jaya. Menurutnya, keberadaan Food Station membantu menjaga pasokan bahan pokok, termasuk minyak goreng dan beras.

Namun demikian, Nova mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan besar untuk menahan kenaikan harga. Pasalnya, distribusi dan harga minyak goreng sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat serta pengawasan dari Kementerian Perdagangan.

"Kita tidak bisa intervensi harga secara signifikan, karena pasokan juga berasal dari pusat dan dimonitor oleh kementerian," ujar politisi asal NasDem itu.

Ia menambahkan, BUMD pangan di Jakarta berperan menjaga stabilitas pasokan di masing-masing komoditas. Selain Food Station yang menangani beras dan minyak goreng, BUMD lain juga memasok kebutuhan protein seperti daging, ayam, dan ikan.

Nova juga menyinggung fluktuasi harga bahan pokok yang sempat terjadi menjelang Ramadan, khususnya pada komoditas bawang merah dan cabai. Meski begitu, untuk minyak goreng, kondisi di Jakarta dinilai masih terkendali.

DPRD DKI, kata dia, akan terus memantau perkembangan harga di lapangan guna memastikan tidak terjadi lonjakan yang membebani masyarakat.