Meski IKN Sudah Disahkan, Jakarta Masih Jadi Ibu Kota sampai...

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid, menilai Keputusan Presiden (Keppres) menjadi penentu utama dalam proses perpindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Fahri, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perpindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara baru sah secara hukum setelah Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.

“Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis,” kata Fahri kepada inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Dia menjelaskan Keppres pemindahan ibu kota memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar legal formal perpindahan status ibu kota negara.

“Artinya tindakan hukum ‘beschikking’ yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig),” ujarnya.

Fahri menegaskan Jakarta secara konstitusional masih berstatus sebagai ibu kota negara selama Keppres belum diterbitkan, meskipun Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan.

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” tegas dia.

Menurut Fahri, mekanisme penerbitan Keppres sengaja dirancang agar proses perpindahan ibu kota tidak menimbulkan kekosongan hukum.

“Pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota,” ujar Fahri.

Dia juga menekankan penerbitan Keppres sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagai bagian dari wewenang atributif dalam menjalankan pemerintahan.

“Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri,” tuturnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK pada Selasa (12/5/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara.