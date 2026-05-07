Meski Kecewa Terlempar dari Jakarta, Ricardo Fokus Menangi El Clasico

Bek asing Persija Jakarta, Paulo Ricardo, turut mengungkapkan kekecewaannya setelah Macan Kemayoran kembali gagal bermain di Jakarta saat menjamu rival abadinya, Persib Bandung, pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Sesuai jadwal, duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026). Situasi ini membuat Persija kembali harus menjalani laga kandang jauh dari Ibu Kota.

Paulo tak menampik, dirinya begitu berharap dapat melakoni laga El Clasico perdananya di Jakarta. Apalagi dia berujar, bermain di kandang sendiri memberi keuntungan bagi Persija, baik dari sisi adaptasi lapangan maupun dukungan suporter.

"Tentu saja (kecewa). Jakarta adalah rumah kami. Di lapangan itu (GBK), jika saya tidak salah ingat di pertandingan-pertandingan terakhir, kami bermain sangat baik di sana. Kami mengenal lapangannya, kami tahu para pendukung di sana menyukai stadion itu," tutur dia di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026) pagi.

Meski demikian, bek asal Brasil itu menegaskan Macan Kemayoran tidak ingin larut dalam kekecewaan. Baginya, di mana pun pertandingan dimainkan, target Macan Kemayoran tetap sama, yakni membawa pulang kemenangan.

"Tapi, tidak peduli di mana pun kami bermain, kami akan bermain untuk menang. Itulah yang kami lakukan, itulah yang saya yakini harus kami lakukan," kata pemain asal Brasil itu.

"Saya rasa itu hal yang benar. Dan sekali lagi, saya sebenarnya ingin bermain di sini (Jakarta), terutama karena ini adalah laga derby, laga Clasico," tuturnya.

Lebih jauh, Paul menegaskan tidak ada yang lebih baik bagi Persija untuk tampil di rumahnya sendiri di Jakarta.

"Saya rasa akan lebih baik bagi kami, tapi sekali lagi, tidak masalah di mana pun kami bermain, kami akan berjuang, kami akan melakukan yang terbaik dan bermain sesuai gaya kami," katanya.

Lebih lanjut, Paulo menilai Persija sudah cukup matang menghadapi tekanan di laga besar. Pengalaman sepanjang musim ini dinilai menjadi modal penting jelang duel panas kontra Persib.

"Jadi, ini adalah pertandingan lain, pertandingan penting, tapi kita sudah punya pengalaman dari musim yang panjang di belakang kita," beber

dia.

"Kita tahu apa yang harus dilakukan meskipun ada pertandingan besar di depan mata. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan di dalam lapangan pada hari Sabtu nanti," ujarnya lagi.