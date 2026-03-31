Meski Konflik Geopolitik Memanas, KRI Bima Suci Tetap Berlayar ke Berbagai Negara

KRI Bima Suci saat bersandar di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, Selasa (31/3/2026). (Foto: Antara/Walda Marison)

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan perjalanan KRI Bima Suci dalam rangka misi diplomasi Kartika Jala Krida (KJK) dalam keadaan aman walau konflik geopolitik tengah memanas.

"Jadi untuk pelayaran muhibah Kartika Jala Krida ini memang sudah kita rencanakan ke negara-negara yang memang dianggap aman," ujar Ali saat jumpa pers di Kolinlamil, Jakarta Utara, Selasa (31/3/2026).

Koordinasi dengan Banyak Pihak

Lebih lanjut menurut Ali, TNI AL telah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk memastikan jalur perjalanan KRI Bima Suci aman dari wilayah konflik.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, yakni berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan negara-negara yang dilalui KRI Bima Suci aman.

"Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan dengan para duta besar yang ada di sana, dengan para atase pertahanan maupun atase militer dan atase angkatan laut yang ada di sana, dan dipastikan mereka aman," jelas Ali.

Tingkat Kewaspadaan

Meski sudah dipastikan aman, Ali tetap berpesan kepada para prajurit TNI AL dan siswa taruna yang ikut dalam perjalanan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan selama berlayar.

Untuk diketahui, hari KRI Bima Suci berangkat dari Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara untuk menjalankan misi diplomasi. KRI legendaris tersebut berlayar membawa taruna akademi angkatan laut dari 25 negara sahabat Indonesia.

Dalam pelayaran kali ini KRI Bima Suci mengunjungi beberapa negara-negara, yaitu Colombo, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Filipina.

"Di Indonesia juga ke beberapa kota seperti Belawan, kemudian ke Bitung, dan beberapa kota lainnya," ujarnya.

Serap Seluruh Ilmu

Lebih jauh Ali mengharapkan selama menjalankan kunjungan diplomasi, para taruna angkatan laut dapat menyerap seluruh ilmu pengetahuan tentang negara-negara yang dikunjungi demi memperkaya perbendaharaan ilmu setiap prajurit.

Tidak hanya itu saja, para taruna angkatan laut juga akan belajar tentang ilmu navigasi dan ilmu astronomi selama berada di KRI Bima Suci guna mengasah kemampuan berlayar.

Dengan adanya kegiatan itu, Ali mengharapkan hubungan TNI dengan negara-negara sahabat yang menjadi peserta KJK semakin erat dan para taruna angkatan laut mendapatkan ilmu yang berguna untuk kemajuan maritim dunia.