Meski Setia Mendampingi, Dokter Kamelia Ikhlas Bila tak Berjodoh dengan Ammar Zoni

Aktor Ammar Zoni saat menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat. (Foto: Inilah.com/Harris Muda)

Ukuran Font Kecil Besar

Kekasih aktor Ammar Zoni, dokter Kamelia mengungkapkan akan ikhlas bila pada akhirnya dirinya tak berjodoh dengan mantan suami Irish Bella tersebut, setelah selama ini selalu mendampingi Ammar saat terjerat kasus narkoba.

"Kalau memang sudah tidak digariskan untuk jodoh, ya emang gue cuma sebagai perantara membantu Bang Ammar, ya sudah enggak apa-apa. Saya selalu yakin kalau kita menanam kebaikan, akan datang lagi, walaupun itu enggak datang dari Bang Ammar, aku percaya banget itu," jelas Kamelia di kawasan Jakarta Barat, dikutip Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan komitmennya dalam mendampingi Ammar yang kini tengah menjalani masa hukuman di Lapas Nusakambangan bukan persoalan asmara semata, melainkan juga membantu proses pemulihan mental dan spiritual Ammar.

Dia menyadari bahwa kini statusnya masih sebagai orang lain di kehidupan Ammar. Ia secara terbuka menyatakan tidak menuntut imbalan apa pun, termasuk pernikahan, setelah kakak Panji Zoni itu menyelesaikan masa hukumannya kelak.

"Balik lagi ke soal perasaan, aku tuh tidak memaksakan untuk nanti sekiranya Bang Ammar bebas terus, 'Lu harus nikah sama gue. Lu harus jodoh sama gue, gue udah berjuang', enggak kok," ujarnya.

Dalam perjalanan mendampingi Ammar, diq tak menampik adanya pihak-pihak dari lingkaran terdekat kekasihnya yang kurang menyukai kehadirannya. Namun, ia memilih untuk mengajak semua pihak fokus pada satu tujuan, yaitu keadilan dan kesembuhan Ammar dari ketergantungan narkotika.

"Orang-orang yang terdekat Bang Ammar yang enggak suka sama aku, sudah yuk turunin saja egonya. Pura-pura suka saja dulu sama aku, nanti setelah ini lu singkirin aku ya enggak apa-apa. Asli aku ikhlas lillahi ta'ala, aku ikhlas banget nolong Bang Ammar," jelas Kamelia.

Tak hanya itu, dirinya juga mengungkapkan siap menerima konsekuensi terpahit, jika perjuangannya tidak berakhir di pelaminan.

"Balik lagi, jodoh enggak ke mana, kalau enggak jodoh juga it's okay, tidak apa-apa. Maksudnya ya sudah gitu lho," katanya.

Baginya, melihat Ammar Zoni memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik sudah menjadi kepuasan tersendiri, terlepas dari bagaimana garis takdir akan mempertemukan mereka di masa depan.