Messi In, Dybala Out: Argentina Rilis Daftar Sementara 55 Pemain untuk Piala Dunia 2026

Lionel Messi mengangkat kedua tangannya setelah mencetak gol, menjadikan skor 2-0 untuk Argentina, selama pertandingan persahabatan internasional melawan Zambia di La Bombonera di Buenos Aires, Argentina, pada 31 Maret 2026. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan untuk Piala Dunia FIFA mendatang. (Foto: Pablo Elias/NurPhoto via Getty Images)

Timnas Argentina resmi mengumumkan daftar sementara 55 pemain untuk Piala Dunia 2026. Yang paling mencuri perhatian: nama Lionel Messi tetap berada di dalamnya. Sementara itu, Paulo Dybala dipastikan absen dari proyek pelatih Lionel Scaloni — sebuah keputusan yang langsung memicu perdebatan luas.

Daftar tersebut dirilis Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) melalui situs resmi mereka pada Senin (11/5/2026). Sebuah momen yang dinantikan jutaan suporter Albiceleste di seluruh dunia.

Messi Tetap Andalan di Usia 38

Kehadiran Messi menjadi sorotan utama media internasional. Kapten Inter Miami itu sebenarnya belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026, namun pemanggilannya memperkuat indikasi bahwa sang legenda akan menjalani turnamen keenam — sekaligus kemungkinan terakhir dalam kariernya.

Di usia 38 tahun, Messi tetap menjadi figur sentral di tim nasional Argentina. Namun ada catatan menarik: Lionel Scaloni dilaporkan mulai mempersiapkan perubahan gaya permainan agar Albiceleste tidak terlalu bergantung kepada eks bintang Barcelona tersebut.

Sebuah pendekatan yang cerdas. Bagaimanapun, sehebat apapun Messi, fakta biologis tetap berlaku. Argentina harus mulai membiasakan diri dengan tim yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu pemain — meski tetap akan diperkuat sang maestro selama mungkin.

Tulang Punggung Tetap Solid

Skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026 tetap akan diperkuat sederet bintang utama. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, dan Nico Paz semua masuk dalam daftar — sebuah kombinasi yang sudah terbukti membawa Argentina menjuarai Copa America dan Piala Dunia 2022.

Lini belakang juga tetap dipercayakan kepada Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nahuel Molina, dan Nicolas Otamendi yang meski sudah berusia 38 tahun tetap dipercaya Scaloni. Sementara penjaga gawang Emiliano Martinez kembali menjadi pilihan utama setelah penampilan luar biasanya di dua turnamen terakhir.

Dybala Resmi Dicoret: Era Berakhir

Yang paling menyakitkan dari pengumuman ini adalah dicoretnya Paulo Dybala dari daftar. Penyerang AS Roma itu tidak lagi dipanggil sejak 2024 dan kini dipastikan tersingkir dari proyek jangka panjang Scaloni.

Bagi suporter Argentina dan Italia (di mana Dybala telah lama bermain), keputusan ini terasa pahit. La Joya yang dulu dipandang sebagai penerus Messi kini harus menerima realita bahwa skuad Argentina punya pilihan yang sangat dalam di sektor penyerang.

Cedera berulang dan ketidakkonsistenan performa selama dua musim terakhir tampaknya menjadi alasan utama. Scaloni tampaknya memilih pemain yang konsisten bugar dan tampil reguler di klub mereka.

Drama Prestianni dan Sanksi Rasisme

Salah satu nama yang masuk dengan kontroversi adalah Gianluca Prestianni. Winger Benfica berusia 20 tahun itu baru saja mendapat hukuman larangan bermain enam pertandingan dari UEFA akibat tindakan rasialnya terhadap Vinicius Junior dalam laga Liga Champions melawan Real Madrid.

FIFA bahkan memperluas hukuman tersebut secara global, sehingga Prestianni dipastikan absen pada dua laga awal fase grup Piala Dunia bila nantinya masuk skuad final.

Meski demikian, Scaloni tetap memasukkan Prestianni dalam daftar sementara. Pemain Benfica itu sebelumnya tampil impresif saat membawa Argentina mencapai final Piala Dunia U-20 tahun lalu. Sebuah keputusan yang akan terus diperdebatkan — apakah Argentina memberi pesan bahwa rasisme bisa diabaikan demi performa olahraga?

Garnacho dan Wajah-Wajah Baru

Alejandro Garnacho yang kini berseragam Chelsea tetap mendapat panggilan meski performanya bersama klub barunya dinilai belum konsisten. Scaloni dilaporkan masih menyukai kecepatan dan kemampuan eksplosif Garnacho di sektor sayap — sebuah profil yang berguna untuk dinamika serangan Argentina.

Argentina juga memberikan panggilan perdana kepada tiga nama menarik:

Nicolas Capaldo (Hamburg) — gelandang yang baru naik di kompetisi Eropa

(Hamburg) — gelandang yang baru naik di kompetisi Eropa Zaid Romero (Getafe) — bek muda berbakat

(Getafe) — bek muda berbakat Mateo Pellegrino (Parma) — striker yang sedang menanjak di Serie A

Pellegrino menarik perhatian khusus karena ia adalah putra dari legenda Argentina Mauricio Pellegrino. Bila benar-benar masuk skuad final, akan ada sentimen emosional tersendiri.

Daftar Lengkap 55 Pemain

Dari 55 nama yang dipanggil, Lionel Scaloni nantinya hanya akan memilih 26 pemain untuk masuk skuad final Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni 2026. Berikut daftar lengkapnya berdasarkan situs resmi AFA:

Kiper: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate).

Bek: Agustin Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martinez (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), German Pezzella (River Plate), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marseille), Marco Acuna (River Plate), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club).

Gelandang: Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodriguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis).

Penyerang: Nicolas Dominguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentin Barco (Strasbourg), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matias Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma Calcio).