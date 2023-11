Messi Pakai Nomor 10 di PSG, Neymar Kemana?

Lionel Messi mengenakan kostum nomor 10 saat PSG melawan Nice di babak 16 besar Piala Prancis, Selasa (1/2/2022) dini hari WIB.

Walaupun akhirnya PSG kalah dan terhenti di Piala Prancis, namun cerita Messi dengan jersey nomor 10-nya masih menyisakan tanya, kok boleh? Nomor 10 PSG bukannya milik Neymar?

Sejak memperkuat PSG pada Agustus silam, Messi memilih 30 sebagai nomor punggungnya meski sempat ditawari Neymar kostum nomor 10. Alasan Messi memilih 30 adalah karena dengan nomor itu dirinya mencatat debut profesional bersama Barcelona pada 2004 silam.

Messi kemudian memakai nomor 30 PSG kala berkompetisi di Liga Perancis 2021-2022 dan Liga Champions.

Piala Prancis alias Coupe de France adalah pengecualian. Aturan yang dikeluarkan FFF, federasi sepak bola Prancis, mengharuskan pemain yang menjadi starter di laga Coupe de France memakai kostum bernomor 1-11. Peraturan tentang penomoran itu tertuang dalam regulasi Coupe de France artikel 7.3.

Alhasil, Messi yang ditampilkan sebagai starter bisa kembali memakai nomor 10 saat berduel melawan Nice di 16 besar Piala Perancis.

Hal tersebut juga dimungkinkan mengingat ketiadaan Neymar dalam susunan sebelas pemain awal PSG. Neymar sampai kini masih melakoni rehabilitasi pemulihan cedera pergelangan kaki.

LM10 is back tonight.⏩Details: According to the rules of the French Cup, the starting XI must be within jersey no (1 to 11). And the benched players will be limited to 12-20 numbers.So, for the first time Leo Messi is going to wear the number 1️⃣0️⃣ PSG jersey tonight.#messi10 pic.twitter.com/SgEKQRvArv