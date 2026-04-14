Metode Baru Atasi Obesitas Ini Padukan Aplikasi Canggih dan Dokter Spesialis

Klinik metabolik Sirka memperkuat layanan terintegrasi untuk mengatasi obesitas dan penyakit metabolik dengan mengombinasikan teknologi digital dan layanan medis tatap muka melalui pembukaan cabang baru di Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Langkah ekspansi ini merespons meningkatnya prevalensi obesitas di Jakarta, guna mempermudah akses masyarakat terhadap penanganan medis yang komprehensif dan berkelanjutan.

Model perawatan yang diterapkan berakar pada data medis pasien, bukan sekadar program generik. Setiap klien menjalani asesmen menyeluruh untuk menentukan intervensi yang paling tepat, yang secara spesifik menggabungkan perubahan gaya hidup terarah dengan farmakoterapi berbasis bukti sebagai akselerator jika diperlukan.

Koordinator tim medis Sirka, dr. Febrina Fajria, menegaskan bahwa obesitas adalah kondisi medis kronis yang memicu risiko diabetes tipe 2 hingga penyakit jantung koroner.

"Yang sering kami temukan di lapangan, banyak pasien baru datang ketika komplikasi sudah mulai muncul. Penanganan yang efektif harus dimulai lebih awal, bersifat menyeluruh, dan didukung oleh tim medis yang memahami interaksi antara metabolisme, nutrisi, dan gaya hidup pasien," ungkap dr. Febrina.

Keunggulan layanan ini turut didukung oleh integrasi teknologi yang menciptakan proses perawatan berkelanjutan (continuum of care). Co-Founder dan CEO Sirka, Rifanditto Adhikara, menyebutkan bahwa platform digital mereka memfasilitasi komunikasi real-time tanpa harus menunggu jadwal kunjungan klinik.

"Platform digital Sirka bukan sekadar aplikasi pencatat kalori. Ini adalah sistem yang menghubungkan pasien dengan tim medis secara langsung dan berkelanjutan," ujarnya.

Pendekatan hibrida berbasis data ini menunjukkan hasil klinis yang terukur. Data internal perusahaan mencatat 90 persen pasien mengalami penurunan berat badan signifikan, 57 persen penurunan tekanan darah, dan 37 persen penurunan kolesterol.

Pembukaan cabang ini diwujudkan melalui skema kerja sama sarana prasarana dengan investor Mustika Ali untuk menjangkau kawasan padat populasi urban Jakarta yang belum terlayani secara optimal.

Sebagai informasi, Sirka merupakan klinik metabolik pertama di Indonesia yang berfokus pada solusi holistik obesitas dan diabetes. Berdiri sejak tahun 2021 melalui layanan aplikasi teknologi, Sirka melakukan ekspansi luring dengan membuka klinik fisik pertama di BSD pada tahun 2024.

Terhitung hingga tahun 2026, fasilitas yang didukung oleh dokter spesialis, nutrisionis, dan pelatih olahraga ini sukses mendampingi sekitar 50.000 klien.