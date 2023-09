Mick Jagger Positif COVID-19, The Rolling Stones Tunda Konser di Amsterdam

Erwin C. Sihombing

Vokalis The Rolling Stones, Mick Jagger positif COVID-19 sesaat sebelum konser di Amsterdam. Foto: Instagram @therollingstones

Pentolan The Rolling Stones, Mick Jagger (78) positif COVID-19. Kepastian ini didapat hanya dua jam sebelum konser The Rolling Stones di Cruijff Arena, Amsterdam, Belanda, berlangsung pada Senin (13/6/2022) atau Selasa (14/6/2022) dini hari waktu Indonesia.

Dilansir dari faroutmagazine, The Rolling Stones harus membatalkan konser yang menjadi rangkaian tur bertajuk SIXTY Stones Europe Tour 2022, di 14 tempat dari 10 negara Eropa. Akun Instagram @therollingstones mengonfirmasi kabar tersebut dengan menyampaikan permohonan maaf membatalkan konser kepada penggemar demi menjaga keselamatan anggota band lain, kru dan penonton.

Manajemen band menyebutkan, Jagger sudah merasakan gejala COVID-19 setibanya di Cruijff Arena. Pihak band memastikan akan mengumumkan jadwal ulang konser tersebut. "Tiket untuk pertunjukan malam ini bisa digunakan pada konser yang dijadwalkan ulang," tulis manajemen.

Tur SIXTY diadakan The Rolling Stones untuk merayakan 60 tahun band asal Inggris itu bermusik. The Rolling Stones, yang didirikan mendiang Brian Jones, pertama kali mengeluarkan album pada 1964 berjudul England Newest Hit Maker, telah banyak menginspirasi musisi dunia.

Mick Jagger bersama gitaris Keith Richards mengambil alih komando band dari Jones, dan melahirkan banyak album dan nomor lagu seperti Gimme Shelter, I Cant Get No (Satisfaction), Brown Sugar, dan Jumpin Jack Flash yang dibawakan ulang oleh banyak musisi dunia.

Amsterdam merupakan kota keempat yang disinggahi The Stones setelah Madrid, Munich, dan Liverpool. Jagger yang sudah tak lagi muda tetap tampil energik di atas panggung. Pada 2021, band kehilangan Charlie Watts, drummer The Rolling Stones sejak awal berdiri. Berpulangnya Watts menyisakan Jagger dan Richards sebagai personel asli.