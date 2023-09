Microsoft Ancam Cabut Akses Bing dari Platform Lain, Apa Dampaknya?

Perang chatbot AI sedang memanas, tampaknya. Microsoft dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melarang perusahaan lain menggunakan data dari mesin pencari Bing miliknya.

Bloomberg melaporkan bahwa Microsoft telah mengancam akan memutuskan dua mesin pencari yang didukung oleh Bing jika perusahaan tidak berhenti menggunakan data untuk chatbot mereka sendiri. Laporan Bloomberg tidak menyebutkan perusahaan mana yang terlibat dalam perselisihan tersebut, meski begitu beberapa mesin pencari saat ini masih mengandalkan Bing, termasuk DuckDuckGo, Yahoo, dan You.com.

Situs seperti DuckDuckGo dan You.com memberi lisensi data pencarian Bing dari Microsoft, untuk digunakan dalam berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan mesin pencari mereka sendiri. Namun, Bloomberg melaporkan bahwa sementara Microsoft baik-baik saja dengan cara Bing digunakan saat ini, perusahaan menolak "menggunakan indeks pencarian Bing sebagai bahan bakar untuk chatbot AI."

Sepertinya saat ini setiap orang memiliki chatbot AI dengan ChatGPT milik OpenAI, Bard milik Google, dan Bing Chat milik Microsoft. Meskipun kita tidak tahu perusahaan mana yang diingatkan oleh Microsoft, The Verge mencatat bahwa baik DuckDuckGo, You.com, dan Neeva telah meluncurkan produk AI mereka sendiri.

