Miguel Oliveira Menang MotoGP Mandalika, Staf Hotel Risman Panen Pujian

Miguel Oliveira mendedikasikan kemenangannya di MotoGP Mandalika 2022 kepada staf hotel bernama Risman. Dalam sebuah video Miguel Oliveira mendedikasikan kemenangannya di MotoGP Mandalika 2022 kepadanya.

Oliveira sukses menjadi juara MotoGP Mandalika 2022 berlangsung di Sirkuit Pertamina Mandalika, Minggu (20/3/2022). Pebalap Red Bull KTM itu finis terdepan dalam persaingan 20 lap dengan catatan waktu 33 menit 27,233 detik.

Di peringkat kedua dan ketiga secara beruntun adalah Fabio Quartararo dan Johann Zarco di peringkat kedua dan ketiga.

Usai balapan, Oliveira menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada mereka yang memiliki andil terhadap keberhasilannya di seri kedua MotoGP 2022 itu. Dia menyebutkan nama salah satu staf hotel yang banyak membantunya dalam menyediakan keperluan sehari-hari,Risman.

Baca Juga: Marc Marquez Dapat Penalti Usai Insiden Crash di GP Portugal

View this post on Instagram

A post shared by Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (@kemenparekraf.ri)

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf hotel bernama Risman yang banyak membantu saya sepanjang pekan ini," kata Oliveira.

"Dia orang yang baik. Saya juga berjanji jika saya mendapat podium, saya akan mendedikasikan ini untuknya," dia menambahkan.

Nama Risman pun mendadak menjadi perbincangan warganet. Disebut-sebut, Ia merupakan staf Hotel Novotel Lombok.

Sebelum Oliveira tampil di balapan, Staf hotel tersebut mengunggah foto memanggul Oliveira. Unggahan itu di-posting ulang oleh Oliveira dan dibagikan ulang dengan tambahan kalimat,"podium dedicated to this guy. Thank you for the love brother."

Foto Risman memanggul Oliveira juga mendapatkan perhatian besar dari netizen. Dalam unggahan foto dengan keterangan "candidate champion 2022", tidak sedikit netizen yang memuji keramah-tamahan Risman terhadap Oliveira, banyak pula yang terkesan dengan prediksinya.

Unggahan Risman tersebut pun kini menuai panen pujian komentar warganet. "Mantap Pak!" tulis akun _rocha di kolom komentar. "Peramal handal," tulis akun @a_trequarfista.

View this post on Instagram

A post shared by Richman_taye (@richman_taye)