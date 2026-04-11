Milan Dihajar Udinese 3-0 di Kandang, Allegri: Fans Berhak Mencemooh Kami

AC Milan menelan kekalahan memalukan di hadapan pendukung sendiri setelah digebuk Udinese dengan skor telak 0-3 dalam lanjutan Serie A 2025/26 di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu (11/4) malam waktu setempat.

Kekalahan ini memaksa pelatih kepala Milan, Massimiliano Allegri, untuk memberikan pengakuan yang sangat jujur — salah satu yang paling blak-blakan sepanjang musim ini. Ia mengakui bahwa peluang Milan untuk finis di empat besar dan lolos ke Liga Champions kini benar-benar terancam, sekaligus membenarkan reaksi kecewa para suporter.

Empat Laga Tanpa Gol, Allegri Tak Cari Alasan

Allegri tidak berusaha berkelit atau mencari pembenaran atas hasil buruk tersebut. Ia langsung menyentuh akar masalah yang menghantui Milan belakangan ini.

"Ini adalah momen sulit bagi tim. Kami kalah tiga dari empat laga terakhir dan tidak mencetak satu gol pun dalam empat pertandingan di paruh kedua musim ini. Jika Anda berada di empat besar, empat laga tanpa gol jelas tidak cukup," kata Allegri kepada DAZN, dikutip MilanNews.

Terkait perubahan formasi yang dipertanyakan sejumlah pihak, Allegri menegaskan hal itu bukan faktor utama kekalahan.

Pertahanan Kacau Jadi Biang Kerok

Allegri juga menyoroti buruknya organisasi pertahanan Milan yang mengizinkan Udinese mencetak tiga gol. Ia secara khusus menyoroti kebobolan gol kedua yang dinilainya sangat tidak dapat diterima.

"Kami bertahan dengan cara yang tidak terorganisasi karena terlalu tergesa-gesa. Pada gol kedua, kami bertiga melawan satu orang. Kami harus kembali terorganisasi dan berpikir jernih, karena kami masih punya segala kemungkinan untuk lolos ke Liga Champions," ujarnya.

Tiket Liga Champions Terancam, Allegri Tak Mengelak

Ketika didesak apakah tiket Liga Champions Milan benar-benar dalam bahaya, Allegri tidak menghindar dari pertanyaan tersebut.

"Sepak bola itu indah sekaligus kejam. Kami tidak boleh terhanyut oleh keadaan. Kami perlu memulihkan keteraturan dalam cara mengelola pertandingan," tegasnya.

Suporter Mencemooh, Allegri: Mereka Benar

Momen paling mengejutkan datang ketika Allegri merespons soal cemoohan para suporter Milan di akhir pertandingan. Alih-alih membela diri, ia justru membenarkan reaksi pendukung.

"Itu bagian dari sepak bola. Ketika menang, kamu dianggap hebat; ketika kalah, sebaliknya. Mereka benar untuk mencemooh kami hari ini," ujar Allegri lugas.

Faktor Psikologis: Asa Scudetto yang Pupus

Allegri juga bersedia mengakui dampak psikologis yang mungkin memengaruhi performa tim setelah harapan merebut gelar Scudetto sirna di akhir musim.

"Anda benar sekali. Ketika Anda berada di puncak, di fase akhir musim, lalu kehilangan target itu, ada momen relaksasi. Namun kekalahan ini memberi tahu kami dengan jelas bahwa tempat kami di Liga Champions sedang dalam bahaya," katanya.

Mengenai spekulasi masa depan Rafael Leão, Allegri memilih bersikap proporsional. Ia mencatat bahwa winger Portugal itu sebenarnya telah menciptakan dua peluang berbahaya di babak pertama, namun menekankan bahwa ini bukan soal individu semata.

"Ini bukan soal Rafa atau siapa pun secara individu, ini tentang tampil berbeda — dengan lebih sabar dalam fase bertahan," pungkas Allegri.