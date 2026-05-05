Militer AS Paksa 50 Kapal Ubah Haluan di Selat Hormuz

Ketegangan di perairan Timur Tengah kembali mendidih. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi telah memaksa 50 kapal komersial untuk mengubah haluan demi mematuhi blokade laut yang diterapkan terhadap perairan dan pelabuhan Iran.

Langkah militer ini merupakan bagian dari upaya Washington memastikan kepatuhan penuh terhadap penutupan akses maritim dari dan menuju Iran. "Hingga hari ini, lima puluh kapal komersial telah dialihkan oleh pasukan AS untuk memastikan kepatuhan," tegas CENTCOM melalui platform X, Senin (4/5/2026).

Operasi Project Freedom Mulai Bergerak

Blokade total terhadap lalu lintas maritim di kedua sisi Selat Hormuz sebenarnya telah dimulai oleh Angkatan Laut AS sejak 13 April lalu. Operasi ini kemudian dipertegas oleh Presiden Donald Trump melalui pengumuman Project Freedom, sebuah misi militer yang diklaim bertujuan membantu kapal-kapal yang terhambat di kawasan tersebut.

Guna menyokong operasi besar-besaran ini, CENTCOM mengerahkan kekuatan tempur yang sangat masif. Dukungan militer mencakup kapal perusak rudal berpemandu, lebih dari 100 unit pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak lintas domain, hingga pengerahan 15.000 personel militer. Operasi tersebut dilaporkan resmi dimulai pada Senin pagi waktu setempat.

Syarat Melintas dan Ancaman Trump

Meskipun melakukan blokade ketat, Washington menyatakan bahwa kapal non-Iran tetap diizinkan melintasi Selat Hormuz. Syaratnya, kapal-kapal tersebut dilarang keras membayar pungutan apa pun kepada Teheran. Hingga kini, pihak Iran sendiri belum secara resmi menerapkan pungutan tersebut, meski wacana itu sempat bergulir di internal pemerintahan mereka.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump mengeluarkan peringatan keras bagi Teheran. Ia mengancam Iran dengan konsekuensi yang menghancurkan jika berani mencoba menyerang kapal-kapal Amerika Serikat yang beroperasi di sekitar selat strategis tersebut.

Bantahan Insiden Rudal di Perairan

Situasi sempat memanas saat media Iran, IRIB, melaporkan bahwa militer mereka berhasil mencegah kapal AS melintas dengan melepaskan dua tembakan rudal ke arah kapal perang Amerika. Namun, klaim provokatif dari pihak Teheran ini segera dibantah mentah-mentah oleh CENTCOM.

Hingga saat ini, armada Amerika Serikat tetap bersiaga penuh di Selat Hormuz untuk memastikan tidak ada aktivitas maritim Iran yang lolos dari pengawasan ketat operasi Project Freedom.