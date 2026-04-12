Minat Pemuda Jadi Tentara Menurun, AS Terapkan Pendaftaran Wajib Militer Otomatis Mulai Desember 2026

Minat jadi tentara menurun, AS berlakukan pendaftaran wajib militer otomatis bagi pria 18-25 tahun mulai 2026. (Foto: Newsweek)

Menurunnya minat generasi muda Amerika Serikat (AS) untuk memanggul senjata memaksa Gedung Putih mengambil langkah drastis. Pemerintah AS resmi berencana menerapkan sistem pendaftaran otomatis untuk wajib militer (wamil) mulai Desember 2026 mendatang.

Kebijakan ini menandai pergeseran besar dalam manajemen pertahanan Negeri Paman Sam. Jika sebelumnya pria usia 18 hingga 25 tahun wajib mendaftar secara mandiri, ke depan tanggung jawab tersebut sepenuhnya diambil alih oleh negara melalui integrasi data federal.

Beban Individu Beralih ke Negara

Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun fiskal 2026 yang telah disetujui Kongres pada Desember 2025. Selective Service System (SSS), lembaga yang mengelola basis data personel darurat, telah mengajukan aturan baru ini ke otoritas regulasi untuk ditinjau.

"Perubahan undang-undang ini mengalihkan tanggung jawab pendaftaran dari individu kepada SSS melalui integrasi dengan sumber data federal," tulis pernyataan resmi SSS, dikutip Minggu (12/4/2026).

Anggota DPR AS, Chrissy Houlahan, menyebut kebijakan ini bukan sekadar soal birokrasi, melainkan efisiensi anggaran. Dengan sistem otomatis, negara tak perlu lagi membuang uang untuk kampanye iklan atau program edukasi yang selama ini dilakukan demi membujuk pemuda mendaftar.

"Ini memungkinkan kita mengalihkan sumber daya ke arah kesiapan dan mobilisasi," tegas Houlahan.

Alarm Penurunan Kepatuhan

Data menunjukkan tren mengkhawatirkan bagi militer AS. Tingkat kepatuhan pendaftaran mandiri merosot dari 84 persen pada 2023 menjadi hanya 81 persen pada 2024. Padahal, bagi mereka yang membandel, hukum federal AS tidak main-main.

Pelanggar terancam denda selangit hingga US$250 ribu (sekitar Rp4,2 miliar) atau penjara hingga lima tahun. Tak hanya itu, akses bantuan pendidikan, pekerjaan di pemerintahan, hingga peluang kewarganegaraan bagi imigran bisa hangus seketika jika nama mereka tak tercatat di database SSS.

Belum Ada Mobilisasi Massa

Meski sistem pendataan diperketat, Gedung Putih memastikan belum ada rencana untuk mengerahkan warga ke medan perang dalam waktu dekat. Sebagai catatan, AS telah meninggalkan sistem wajib militer aktif sejak berakhirnya Perang Vietnam pada 1973 dan beralih ke sistem militer sukarela.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa pendaftaran otomatis ini hanyalah langkah preventif untuk kondisi darurat nasional. Namun, ia memberikan catatan penting terkait sikap Presiden Donald Trump.

"Itu bukan bagian dari rencana saat ini, tapi Presiden tetap bijak dengan membuka semua opsi," ujar Leavitt.

Secara konstitusional, Presiden AS memang tidak memiliki wewenang tunggal untuk mengaktifkan wajib militer tanpa 'lampu hijau' dari Kongres melalui perubahan undang-undang. Namun, dengan sistem otomatis yang berlaku 30 hari setelah pemuda AS menginjak usia 18 tahun, pemerintah kini memegang kendali penuh atas data calon 'mesin perang' mereka di masa depan.