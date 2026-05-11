Minim Sarana Jadi Batu Sandungan Program Pilah Sampah, Ini Kata Pramono

Gubernur DKI Pramono Anung bersama Sekda DKI Uus Kuswanto saat Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Kawasan JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Minggu (10/5/2026). (Foto: Inilah.com/ Wahyu Praditya P)

Ambisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong gerakan pilah sampah dari rumah tangga terancam tersendat akibat minimnya sarana dan prasarana pendukung di lapangan. Kritik ini mencuat seiring belum meratanya fasilitas pemilahan, meski imbauan kepada masyarakat terus digencarkan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengakui keterbatasan tersebut dan memastikan pemerintah akan menyiapkan infrastruktur secara bertahap. Menurutnya, program pilah sampah memang baru berjalan sehingga membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan fasilitas.

"Secara perlahan, tentunya sarana prasarana juga akan kami persiapkan," kata Pramono, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan telah menginstruksikan jajaran wali kota, camat, lurah, hingga pengurus RT/RW untuk menggencarkan gerakan pilah sampah di masyarakat. Upaya ini, kata dia, harus dilakukan secara konsisten agar mampu mengubah wajah pengelolaan sampah Jakarta.

Namun, di sisi lain, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Jakarta, Judistira Hermawan, menilai lemahnya dukungan fasilitas menjadi hambatan utama. Ia menyoroti belum tersedianya tempat dan sistem yang jelas untuk menampung sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga.

"Kalau kita sudah pilah dari rumah, keluar rumah, sampah ini mau ditaruh di mana? Kita tidak bisa hanya mengimbau tanpa menyiapkan sarana dan prasarananya," terang Judistira.

Menurutnya, ajakan memilah sampah akan sulit efektif jika tidak dibarengi kesiapan infrastruktur di tingkat lingkungan. Selain itu, ia juga menilai pemahaman dan kedisiplinan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pilah sampah tidak hanya bergantung pada partisipasi warga, tetapi juga kesiapan pemerintah menyediakan ekosistem pendukung. Tanpa itu, target pengurangan beban tempat pembuangan akhir seperti Bantargebang berpotensi sulit tercapai.