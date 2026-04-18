Minta Pertemuan Tertutup, Prabowo Mau 'Buka-bukaan' dengan Ketua DPRD se-Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam kegiatan retret Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin berbicara secara terbuka dan apa adanya kepada para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.

Hal ini diungkapkan ketika dirinya memimpin arahan kegiatan retret Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin bicara apa adanya, mungkin kalau saya bicara nanti mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih," kata Prabowo.

Prabowo mengaku sempat disarankan agar kehadirannya dalam retret tersebut diwakilkan. Namun, ia memilih hadir langsung karena menilai forum tersebut penting.

Di hadapan para Ketua DPRD, Prabowo menegaskan keinginannya untuk berbicara sebagai sesama anak bangsa tanpa sekat jabatan maupun latar belakang. Ia mengingatkan bahwa para peserta berasal dari beragam daerah, suku, latar pendidikan, hingga afiliasi politik.

Meski memiliki perbedaan, Prabowo mengajak seluruh peserta untuk melihat kesamaan sebagai patriot yang mencintai tanah air. Menurutnya, keterusterangan diperlukan apabila semua pihak memiliki niat yang sama, yakni mengabdi kepada bangsa.

Ia pun berasumsi semangat tersebut dimiliki para peserta, sehingga merasa perlu menyampaikan pandangannya secara jujur.

Namun sebelum melanjutkan pengarahan, Prabowo meminta agar sesi tersebut berlangsung tertutup. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan yang meliput kegiatan tersebut.

“Maaf ya wartawan, karena ini ada masalah di dunia sekarang ini," ujarnya.