Minta Seluruh Pihak Kerja Keras, Menko Muhaimin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen pada tahun ini. Target berat, semoga bukan ‘omon-omon’.

Pada Maret 2024, kata Menko Muhaimin, angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,26 persen, kemudian turun menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.

Secara jumlah, lanjut Ketua Umum (Ketum) PKB itu, penduduk yang berstatus miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Artinya, sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata,” ujar Cak Imin dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/04/2026).

Dia menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi perlindungan sosial (perlinsos), distribusi bantuan sosial (bansos) telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin, atau setara 93,6 persen dari total sasaran, dengan 56,7 persen di antaranya menerima lebih dari satu program intervensi. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II saat ini telah menyentuh angka 69.

Dari perspektif peningkatan ketahanan pangan, dia memaparkan data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2025 mencapai 125,35, atau tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Capaian tersebut didukung kestabilan harga gabah dan jagung, serta penegakan hukum untuk memastikan harga pasar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat juga terus diperluas, dengan lebih dari dua juta orang terlibat dalam program padat karya.

Di sektor ekonomi, sekitar dua juta debitur baru UMKM telah memperoleh akses permodalan, mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sebanyak 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi penempatannya, serta 28 ribu keluarga mendapatkan pendampingan melalui program reformasi agraria.

Tak hanya itu, kemajuan juga terlihat pada aspek infrastruktur dan layanan dasar. Sebanyak 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah.

Cak Imin mengungkapkan pemerintah juga telah membangun dan merenovasi 10.171 unit rumah melalui program BSPS di 219 kabupaten/kota. Penguatan ekonomi berbasis komunitas juga turut didorong melalui pelatihan bagi 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

“Selain itu, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Di bidang pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk telah terjangkau berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin,” jelas dia.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan tidak kurang dari Rp503,2 triliun melalui APBN, yang diperkuat dengan Rp129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

"Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target," tutur dia.

