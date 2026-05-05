Minta tak Saling Curiga, Dudung Sebut Tuduhan Amien Rais ke Seskab Teddy sebagai Fitnah

Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menyoroti pernyataan Amien Rais terkait Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah situasi saat ini.

“Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, saling memfitnah, ya. Seperti yang kemarin Pak Amien Rais juga, aduh, sudahlah,” kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Dudung menegaskan dirinya mengenal dekat sosok Teddy. Ia menyebut tudingan yang dilontarkan Amien terhadap Teddy tidak benar dan merupakan fitnah.

“Saya tahu persis bagaimana Teddy, adik saya itu, sopan banget dia. Ya, hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung berharap berbagai informasi yang tidak benar terkait Teddy dapat disikapi dengan bijak. Ia bahkan menilai berbagai tudingan tersebut bisa menjadi ujian yang justru memperkuat posisi dan karakter Teddy.

“Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tempaan-tempaan, ya itulah kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk masalah-masalah ya, tapi harus kita hadapi,” ucap Dudung.

Sebelumnya, Amien Rais mengunggah video di kanal YouTube miliknya yang menyinggung hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy. Video tersebut memicu polemik di ruang publik.

Komdigi kemudian melakukan penelusuran dan memastikan video itu diunggah melalui kanal resmi milik Amien Rais.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," kata Meutya Hafid.