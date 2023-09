Minyak Dunia Anjlok, DPR: Pertalite dan Solar Seharusnya Turun 90 Persen

Sebagai pengusul penurunan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar di tengah anjloknya harga minyak dunia, vokalis Komisi VII DPR, Mulyanto, menyebut angka 90 persen .

Kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (11/1/2023), politikus PKS ini menerangkan bahwa harga Pertalite dan Solar seharusnya turun hingga 90 persen dari harga saat ini. Kalau tidak, kembali ke harga sebelum dinaikkan Presiden Jokowi pada 3 September 2022.

Alasannya, ya itu tadi, harga minyak dunia sudah di bawah US$100 per barel, tepatnya sekitar US$74 per barel. Dan di bawah asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2023, sebesar US$95 per barel. "(Harga BBM bersubsidi) bisa kembali ke harga semula, atau turun sekitar 80-90 persen," terang Mulyanto.

Di sisi lain, Mulyanto mengaku tidak tahu cara perhitungan biaya produksi BBM dari Pertamina. Dirinya hanya bisa menghitung berdasarkan asumsi yang masuk akal. "Pernah kita tanyakan, namun belum dijawab secara lugas dan tuntas," ungkapnya.

Meski begitu, menurut Mulyanto bukan masalah. Anggap saja, biaya produksi BBM relatif tidak berubah. Ditambah dengan nilai tukar dolar AS yang cukup stabil, maka penurunan harga minyak dunia, seharusnya berkorelasi langsung dengan turunnya harga BBM subsidi.

Saat rapat paripurna ke-14 pembukaan masa sidang DPR III 2022-2023, Selasa (10/1/2023), Mulyanto bikin kejutan. Dia lakukan interupsi dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi harga BBM subsidi.

“Mohon kiranya Pimpinan DPR dapat mendorong mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Karena harga minyak dunia saat ini sudah merosot tajam dari puncaknya 120 dolar AS per barel, sekarang sudah menyentuh sekitar US$74 per barel,” tegas Mulyanto.

Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan, harga BBM sekelas Pertalite (RON 90) milik operator BBM swasta seperti Revo 90 dan BP90, kini sudah turun harga. Sehingga wajar bila masyarakat mulai mempertanyakan kapan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, turun.

“Operator swasta sudah menurunkan harga komoditas BBM nya termasuk Pertamina untuk yang non subsidi. Bahkan untuk BBM sekelas Pertalite seperti Revo 90 juga BP90 sudah menurunkan harganya. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kapan (harga) Pertalite (RON) 90 ini, turun?” tegasnya.