Minyak Dunia Murah, Pertamina dan Shell Belum Turunkan Harga BBM

Seiring turunnya harga minyak dunia, sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) atau SPBU swasta, menurunkan harga BBM per 1 Januari 2023.

Sebut saja, PT Vivo Energy Indonesia, badan usaha penyalur BBM swasta ini, menurunkan harga BBM jenis RON 90 yang sekelas dengan Pertalite, yakni Revvo 90, turun dari Rp12.000 menjadi Rp11.800 per liter.

Sedangkan BBM dengan RON 92 yakni Revvo 92 turun dari Rp14.000 menjadi Rp 12.800 per liter. Untuk Revvo 95 juga turun dari Rp14.600 menjadi Rp13.600 per liter.

Penurunan harga juga dilakukan BP AKR di SPBU miliknya wilayah Jabodetabek. Untuk BBM RON 90 yakni BP 90 turun dari Rp14.050 menjadi Rp12.940 per liter. Sedangkan BP turun dari Rp14.150 menjadi Rp13.030 per liter. Sedangkan untuk BP Ultimate turun dari Rp15.100 menjadi Rp 13.810 per liter. Harga BP Diesel turun dari Rp18.660 menjadi Rp16.310 per liter.

Dari pantauan Inilah.com, hanya Pertamina dan Shell yang belum menurunkan harga produk BBM-nya. Pertamax misalnya masih dijual Pertamina sebesar Rp13.900 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU wilayah Jabodetabek, Senin (2/1/2023):

1. BP-AKR

BP 90: Rp12.940/liter

BP 92: Rp13.030/liter

BP 95: Rp13.810/liter

BP Diesel: Rp16.310/liter

2. VIVO

Revvo 95: Rp13.600/liter

Revvo 92: Rp12.800/liter

Revvo 90: Rp 11.800

3. Pertamina

Solar: Rp6.800/liter

Pertalite: Rp10.000/liter

Pertamax: Rp13.900/liter

Pertamax Turbo: Rp15.200/liter

Dexlite: Rp18.300/liter

Pertamina Dex: Rp18.800/liter

4. Shell

Shell Super: Rp14.180/liter

Shell V-Power: Rp15.100/liter

V-Power Nitro +: Rp15.530/liter

V-Power Diesel: Rp19.180/liter