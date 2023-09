Minyak Tergerus Pembicaraan Nuklir Iran yang Angkat Harapan Pasar soal Pasokan

Harga minyak jatuh dua persen pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat (4/3/2022) pagi WIB. Ini terjadi setelah mencapai harga tertinggi dalam satu dekade. Pelemahan terjadi lantaran penjualan melonjak di tengah harapan Amerika Serikat dan Iran yang akan segera menyetujui kesepakatan nuklir. Hal ini dapat menambah pasokan barel minyak ke pasar global yang ketat.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei merosot 2,47 dolar AS atau 2,2 persen. Angkanya menjadi menetap di 110,46 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terpangkas 2,93 dolar AS atau 2,6 persen. Angkanya menjadi tutup di 107,67 dolar AS per barel.

Kedua kontrak acuan naik ke tertinggi multi-tahun selama sesi, dengan harga minyak Brent melonjak ke 119,84 dolar AS per barel, tertinggi sejak Mei 2012 dan harga minyak WTI mencapai tertinggi sejak September 2008 di 116,57 dolar AS per barel.

Perdagangan bergejolak, dengan harga minyak mentah melonjak di awal sesi ke tertinggi multi-tahun di tengah kekhawatiran tentang Rusia, yang mengekspor 4 hingga 5 juta barel per hari (bph) minyak mentah, terbesar kedua di seluruh dunia di belakang Arab Saudi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan sekarang menghindari pasokan Rusia dan berebut barel di tempat lain.

Pasar minyak berada dalam "suasana eksplosif" atas meningkatnya kemarahan terhadap Rusia, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group. "Orang-orang di dunia tidak ingin berurusan dengan negara yang melakukan kekejaman ini di Ukraina."

Rusia Bakal Sulit Modernisasi Kilang Minyak

Washington dan sekutu Baratnya telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Akan tetapi, tindakan tersebut sejauh ini tidak menargetkan ekspor minyak dan gas Rusia. Putaran baru sanksi yang Gedung Putih umumkan pada Rabu (2/3/2022) melarang ekspor teknologi penyulingan tertentu. Hal ini mempersulit Rusia untuk memodernisasi kilang minyak.

Para pedagang tetap waspada terhadap minyak Rusia. Setidaknya 10 kapal tanker gagal menemukan pembeli pada Rabu (2/3/2022), kata sumber pasar.

Kanada mengatakan akan menghapus status negara paling Rusia dan Belarus sukai sebagai mitra dagang, dan akan memberikan bantuan militer tambahan ke Ukraina.

Patokan global harga minyak Brent telah melonjak hampir 25 persen sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Tindakan itu Moskow sebut sebagai "operasi khusus." Spread enam bulan Brent mencapai rekor tertinggi lebih dari 21 dolar AS per barel, menunjukkan pasokan yang sangat ketat.

Laporan media telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir menyelesaikan kesepakatan yang dapat membawa lebih dari satu juta barel per hari minyak, atau sekitar 1,0 persen dari pasokan global, kembali ke pasar.

Negosiasi untuk menghidupkan kembali pakta telah berlangsung selama 10 bulan di Wina. Para diplomat kemungkinan berada dalam tahap akhir pembicaraan.

Iran Dekati Kemampuan Ciptakan Bom Nuklir

Tetapi pada Kamis (3/3/2022) Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB melaporkan stok uranium yang diperkaya yang Iran kumpulkan ternyata melanggar kesepakatan nuklirnya tahun 2015. Iran mendekati kemampuan untuk membuat bom nuklir.

Kepala IAEA Rafael Grossi akan mengunjungi Teheran pada Sabtu (5/3/2022) dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan.

"Perjalanan Grossi meningkatkan kemungkinan kebangkitan (kesepakatan nuklir) menjadi 70 persen dari 60 persen," kata konsultan Eurasia Group, mencatat "kesepakatan mungkin terjadi bulan ini dan segera dalam beberapa hari ke depan."

Bantuan pasokan itu mungkin hanya akan mengisi sebagian dari celah yang pembeli tinggalkan. Ini membatasi pembelian minyak Rusia, yang menyumbang sekitar 8,0 persen dari ekspor minyak global.

"Kami memperkirakan ekspor minyak Rusia akan turun 1 juta barel per hari dari dampak tidak langsung sanksi dan tindakan sukarela oleh perusahaan," kata Kepala Eksekutif Rystad Energy, Jarand Rystad. "Harga minyak kemungkinan akan terus naik - berpotensi melampaui 130 dolar AS per barel."

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu mereka, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, pada Rabu (2/3/2022) berpegang pada rencana yang ada untuk kenaikan produksi bertahap 400.000 barel per hari per bulan, mengabaikan permintaan konsumen untuk lebih banyak pasokan.