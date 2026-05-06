Misi Global Sumud 2026 Berlanjut, Indonesia Resmi Kirim Delegasi Jalur Darat!

Perwakilan delegasi Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) kembali bergerak dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 guna menembus blokade Gaza, Palestina.



Berbeda dari pemberangkatan sebelumnya, pada Rabu (6/5/2026), enam orang perwakilan Indonesia bergabung dalam Land Convoy atau konvoi darat.

Perjalanan itu dimulai dari Tripoli, Libya, dan akan bergabung dengan sejumlah delegasi dari berbagai negara.



Rombongan besar yang terdiri dari ratusan hingga ribuan relawan, tenaga medis, dan teknisi lintas negara tersebut akan menempuh perjalanan darat melintasi wilayah Mesir dengan tujuan akhir gerbang perbatasan Rafah, Palestina.



"Kami mewakili para NGO dan juga masyarakat Indonesia membawa amanah bantuan untuk bergabung dengan masyarakat global gerakan warga sipil yang insyaallah kami ikhtiarkan untuk membuka blokade Gaza," kata Diki Taufik, perwakilan delegasi Land Convoy GPCI, saat ditemui Inilah.com di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (6/5/2026).



Diki menjelaskan, upaya ini merupakan satu rangkaian dengan Sea Convoy atau konvoi laut Global Sumud Flotilla yang telah berlangsung sejak awal April lalu dari Barcelona dan sejumlah negara di Eropa.



Sebelum memulai perjalanan darat menuju perbatasan, delegasi Indonesia juga lebih dulu akan mengikuti sejumlah agenda persiapan bersama peserta dari berbagai negara.



"Selanjutnya kami akan mengikuti rangkaian pelatihan bersama dengan delegasi dari berbagai dunia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda rangkaian konvoi melalui jalur darat menuju perbatasan border Mesir, mohon maaf," ujar Diki.



Selain pelatihan, peserta juga dijadwalkan mengikuti agenda berkemah sebagai bagian dari konsolidasi dan persiapan lapangan.



"Nah selanjutnya, agenda yang tidak kalah penting adalah kami akan melakukan agenda kemping atau berkemah di Tripoli, Libya sampai dengan agenda-agenda lain menuju ke perbatasan Mesir-Libya," lanjutnya.



Sesuai rencana awal, pelepasan armada Land Convoy Global Sumud Flotilla dijadwalkan berlangsung pada Minggu (10/5/2026) mendatang di Tripoli, Libya.



Beberapa hari sebelum keberangkatan, seluruh peserta konvoi akan dibekali sejumlah pelatihan guna memitigasi berbagai risiko selama perjalanan menuju perbatasan Mesir dan Gaza.