Misi Tembus Blokade Gaza, Chiki Fawzi Dkk Mulai Berlayar Bareng Global Sumud Flotilla dari Barcelona

Sejumlah aktivis dan relawan yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) memulai misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla dari Pelabuhan Barcelona, Spanyol, Minggu (12/4/2026) waktu setempat. Pelayaran ini bertujuan menembus blokade Gaza, Palestina.

Pelepasan pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) di Port de Vell, Barcelona, dihadiri ribuan aktivis dari berbagai negara. Sebanyak 30 kapal resmi bertolak dari Barcelona menuju Gaza dalam misi kemanusiaan tersebut, yang diikuti sekitar 1.000 partisipan dari berbagai negara dan ratusan kapal.

Dua perwakilan delegasi Indonesia, yakni influencer Chiki Fawzi dan Koordinator Dewan Pengarah GPCI Maimon Herawati, turut berlayar. Sementara tiga lainnya, yaitu Muhammad Husein, Syafawi, dan Sugandhi, menempuh jalur darat.

"Bismillah. Untuk pemberangkatan dari Barcelona, yang berlayar adalah saya Maimon Herawati dan Chikita Marsha Fawzi. Chikita diundang GSF sebagai global necessity, sedangkan saya berangkat menjadi bagian dari tim SC GSF," ungkap Maimon Herawati, yang juga Steering Committee GSF 2026, Senin (13/4/2026).

Sebelumnya, Maimon menjelaskan bahwa misi tahun ini tidak hanya ditempuh melalui jalur laut Mediterania, tetapi juga melalui konvoi darat yang melintasi negara-negara Maghribi.

Kedua jalur tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, air bersih, makanan, serta kebutuhan bagi bayi dan perempuan.

GPCI memproyeksikan tiga kapal untuk misi pelayaran kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla dalam upaya menembus blokade Gaza tahun 2026.

Salah satu kapal yang dibeli melalui urunan masyarakat Indonesia akan diberi nama Kapal Farizal Ramadhon. Farizal merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur di Lebanon saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan.

Sementara itu, dua kapal lainnya direncanakan bernama Kapal Malahayati dan Kapal Hasanuddin. Ketiga kapal tersebut akan bergabung dengan sekitar 100 kapal kemanusiaan lainnya dalam armada Global Sumud Flotilla.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, aksi kemanusiaan ini juga melibatkan kapal Arctic Sunrise milik organisasi lingkungan internasional Greenpeace.

Selain itu, kapal penyelamat Open Arms yang dioperasikan organisasi Spanyol Proactiva Open Arms juga turut bergabung dalam armada tersebut. Kehadiran kedua kapal ini dinilai akan memperkuat dukungan logistik dan tenaga kemanusiaan dalam misi tersebut.