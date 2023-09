Miskin Inovasi, Provinsi Papua dan Papua Barat tak Dilibatkan dalam IGA 2022

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Bali dinobatkan sebagai provinsi yang terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2002. Sementara dua provinsi paling timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat tidak dilibatkan dalam penilaian karena miskin inovasi dan rendahnya partisipasi pemda di dua wilayah tersebut.

“Ada 32 daerah kabupaten kota yang tidak melaporkan inovasi mereka. Itu perlu diekspose juga, bahwa kepala daerahnya tidak berinovasi dan hanya menjalankan pekerjaan reguler saja,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada pers usai memberikan penghargaan IGA 2022 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Tahun 2022 ini, sebanyak 510 Pemda melaporkan 26.900 inovasi yang mereka ciptakan. Daerah daerah yang masuk kriterai inovatif akan diusulkan untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) di bidang inovasi daerah.

Tito menyebut, sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi melalui otonomi daerah telah memberikan ruang bagi Pemda untuk berinovasi. "Adanya sistem pemerintahan otonomi daerah, memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk bermanuver berinovasi, berkreativitas untuk daerah masing-masing," katanya.

Apalagi, kata dia, dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, inovasi-inovasi daerah menjadi tuntutan tersendiri dari masyarakat. Sebab, kepala daerah hasil pilihan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk melayani dan memenuhi kebutuhan warganya.

"Inovasi-inovasi daerah ini menjadi tuntutan dari masyarakat agar daerahnya bisa cepat melompat juga, dan ini memerlukan langkah-langkah cepat dari kepala daerah untuk membuat terobosan yang kadang-kadang out of the box," ujarnya.

Tito mmencontohkan, selain berbagai inovasi yang membuat pelayanan masyarakat lebih mudah, menurutnya inovasi pulalah yang membawa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dalam gelaran G20. Inilah bukti inovasi mampu mendongkrak bangsa Indonesia untuk melompat lebih maju lagi.

Daerah Terinovatif

Berikut ini daerah penerima penghargaan IGA Tahun 2022: Kategori Provinsi Terinovatif diberikan kepada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Bali.

Kategori Kabupaten Terinovatif: Banyuwangi, Bogor, Wonogiri, Tabalong, Sragen, Temanggung, Situbondo, Padang Pariaman, Indragiri Hilir, Hulu Sungai Selatan, Pamekasan, dan Tanggamus.

Kategori Kota Terinovatif: Mojokerto, Pekanbaru, Surabaya, Bekasi, Cimahi, Mataram, Semarang, Padang Panjang, Jambi, Bengkulu, Serang, dan Sukabumi.

Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif: Kabupaten Bintan, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun.

Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif: Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Nias Barat.