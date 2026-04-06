Misteri 2 Kapal Tanker Putar Balik, Kejagung bakal Cek Dugaan Kepemilikan Riza Chalid

Ilustrasi--Kapal kargo minyak sempat berbalik arah pada Maret 2026, diduga atas perintah M Riza Chalid (kiri) yang berstatus buronan internasional kasus korupsi tata kelola migas. (Foto: Inilah.com).

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami informasi terkait dua kargo minyak mentah milik PT Pertamina (Persero) yang diduga milik M. Riza Chalid (MRC). Riza merupakan buronan internasional dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018–2023 dengan kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan informasi mengenai kapal tanker yang berbalik arah tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi penyidik.

“Akan kami laporkan sebagai bahan informasi masukan buat penyidik dalam penelusuran aset-aset MRC,” kata Anang saat dihubungi Inilah.com, Senin (6/4/2026).

Terkait keberadaan Riza Chalid, Anang menegaskan hingga kini pengejaran masih terus dilakukan melalui koordinasi internasional.

“Masih DPO belum tertangkap dan dari Interpol sudah terbit red notice,” ucapnya.

Peristiwa ini bermula pada Maret 2026, saat dua kapal pengangkut minyak mentah (Very Large Crude Carrier/VLCC) yang dibeli Pertamina dari Singapura mendadak putar haluan. Padahal, kapal tersebut sudah memasuki perairan Indonesia dan kontrak pembelian telah ditandatangani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perintah balik arah menuju Singapura tersebut diduga instruksi langsung dari Riza Chalid sebagai pemilik kapal. Muncul dugaan bahwa langkah ini diambil karena kekhawatiran kapal tersebut akan disita sebagai barang bukti jika masuk ke wilayah hukum Indonesia.

Kejadian ini kabarnya mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto dan sempat dibahas dalam rapat terbatas di Istana Jakarta pada Jumat (13/3/2026).

Tindakan tersebut dianggap mengganggu ketahanan energi nasional, terutama saat pemerintah sedang berupaya memenuhi pasokan BBM. Pemerintah Indonesia pun kini tengah menyiapkan langkah hukum atas pembatalan sepihak kargo minyak tersebut.