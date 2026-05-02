Misteri Tabrakan KA di Bekasi, Taksi Mogok Tiba-tiba Tanpa Direm

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Kolasei Pixlr)

Peristiwa tabrakan antara taksi Green SM dan KRL di Bekasi menyisakan kejanggalan yang kini tengah didalami aparat kepolisian. Kendaraan tersebut dilaporkan berhenti mendadak di atas rel tanpa tanda-tanda pengereman, sesaat sebelum tertabrak kereta.

Kepala Seksi Kumpul Olah dan Kaji Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe, mengungkapkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan taksi mengalami kondisi berhenti seketika."(Taksi) berhenti seketika," kata Sandhi, Sabtu (2/5/2026).

Fenomena ini memicu dugaan adanya faktor eksternal yang memengaruhi sistem kendaraan. Salah satu kemungkinan yang tengah diselidiki adalah pengaruh medan magnet di sekitar lokasi kejadian."(Dugaan karena medan magnet) sedang kami dalami," ujar Sandhi.

Meski demikian, polisi belum memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Seluruh temuan masih akan diuji lebih lanjut melalui gelar perkara untuk memastikan rangkaian peristiwa secara utuh.

"Gelar perkara akan dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang transparan dan profesional," jelasnya.

Di sisi lain, penyelidikan terhadap kecelakaan kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur juga terus berjalan. Sedikitnya 24 saksi telah diperiksa, mulai dari petugas pengatur perjalanan kereta (PPKA), petugas sinyal, hingga para masinis dari kedua rangkaian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan fokus penyidikan kini mengarah pada kemungkinan gangguan teknis, baik pada sistem sinyal maupun komunikasi.

"Kami masih melakukan pendalaman, termasuk kemungkinan sistem sinyal maupun komunikasi di lokasi kejadian," katanya.

Untuk memperkuat penyelidikan, tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri turut dilibatkan guna menelusuri potensi gangguan teknis, termasuk sistem kelistrikan dan perangkat kendali perjalanan kereta.

Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan dan menguji berbagai fakta untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, termasuk memastikan apakah faktor teknis benar-benar menjadi pemicu utama di balik insiden tersebut.