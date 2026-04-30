6 Mitos Bunga Wijaya Kusuma yang Dipercaya Bisa Mengubah Nasib, Benarkah?

Kamis, 30 April 2026 - 10:00 WIB

Kamis, 30 April 2026 - 10:00 WIB

Bunga Wijaya Kusuma atau yang juga dikenal sebagai bunga Wiku (Epiphyllum oxypetalum) adalah salah satu jenis tanaman kaktus yang termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil (Dicotyledoneae). (Foto: Wikipedia Commons)

Bunga wijaya kusuma atau dengan nama ilmiah Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. dikenal sebagai “Ratu Malam” (Queen of the Night) atau Lady of the Night.

Tanaman ini termasuk keluarga kaktus (Cactaceae) dan memiliki keunikan karena hanya mekar pada malam hari.

Sebagai tanaman epifit dari Amerika tropis, bunga ini memiliki ciri khas berupa bunga putih besar yang harum.

Tanaman asal Meksiko ini juga dikenal dengan sebutan bunga wiku, orchid cactus, atau dutchman’s pipe cactus.

Bunga wijaya kusuma biasanya mekar mulai pukul 20.00 hingga tengah malam, lalu layu sebelum fajar.

Mekarnya pun sangat singkat, kurang dari 12 jam, dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, terutama saat musim hujan.

Di balik keindahannya yang singkat tersebut, bunga ini sering dikaitkan dengan berbagai mitos di masyarakat, sehingga tidak hanya dianggap sebagai tanaman hias, tetapi juga memiliki nilai simbolik tersendiri.

Mitos Bunga Wijaya Kusuma yang Ramai Diperbincangkan

Ilustrasi bunga Wijaya Kusuma yang sedang mekar penuh, dengan ukuran diameter 20-22 cm. (Foto: Wikipedia Commons)

Berikut adalah mitos bunga wijaya kusuma yang berkembang di masyarakat dari waktu ke waktu, baik berdasarkan kepercayaan turun-temurun maupun berbagai sumber budaya dan literatur:

1. Pembawa Keberuntungan

Salah satu mitos paling populer adalah bahwa bunga wijaya kusuma dapat membawa keberuntungan.

Banyak yang percaya bahwa seseorang yang menyaksikan bunga ini mekar di malam hari akan memperoleh kelancaran rezeki, kabar baik, atau peluang baru dalam hidupnya.

Kepercayaan ini juga diperkuat dari arti namanya dalam bahasa Jawa, di mana “wijaya” berarti kemenangan dan “kusuma” berarti bunga.

Bahkan dalam beberapa kajian budaya yang dikutip dari berbagai media, pengalaman melihat bunga Wijaya Kusuma mekar dianggap sebagai momen langka yang penuh makna.

2. Simbol Kejayaan dan Kemakmuran Kerajaan

Pada masa Kerajaan Majapahit (abad ke-13 hingga ke-15) dan dilanjutkan pada era Mataram Islam (abad ke-16 hingga ke-18), bunga wijaya kusuma dipercaya sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan.

Tanaman ini tergolong langka, sehingga hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan dan raja.

Dikisahkan, utusan kerajaan harus melakukan perjalanan panjang, melewati wilayah, seperti Kartasura, Boyolali, Magelang, Temanggung, hingga Cilacap, untuk mencarinya.

Dalam pola pikir masyarakat saat itu, sesuatu yang sulit didapat dianggap memiliki kekuatan simbolik tinggi, sehingga bunga ini diyakini mampu membawa kejayaan bagi kerajaan yang memilikinya.

3. Pusaka Raja dan Legitimasi Kekuasaan

Dirujuk dari Majalah Adiluhung Edisi 13, seorang raja diyakini belum sah sepenuhnya jika belum memiliki bunga wijaya kusuma.

Bunga ini bahkan dikaitkan dengan Pulau Karangbandung di selatan Jawa, yang dipercaya sebagai tempat asal pusaka dari Keraton Dwarawati milik Prabu Kresna sebelum dilabuh ke laut.

Untuk mendapatkannya, orang suruhan raja harus melalui ritual khusus, seperti tapa, meditasi, dan penyucian diri.

Setelah bunga didapat, tidak seorang pun boleh melihatnya selain raja. Namun, sayangnya, tradisi ini pupus sejak 1894.

Usai tahun tersebut, praktik pengambilan bunga sebagai syarat legitimasi raja tidak lagi dilakukan, dan yang tersisa hanyalah cerita serta mitosnya.

4. Mendatangkan Keturunan dan Jodoh

Mitos ini berkembang kuat dalam masyarakat Jawa yang identik dengan simbol kesuburan.

Bunga yang mekar di malam hari, yang dianggap waktu sakral, diartikan sebagai tanda kehidupan dan harapan baru.

Dalam cerita yang beredar, pasangan yang menyaksikan bunga ini mekar dipercaya akan segera mendapatkan keturunan.

Selain itu, menanam bunga ini di rumah juga diyakini dapat mendatangkan jodoh bagi penghuninya.

Kepercayaan ini tidak memiliki catatan waktu pasti, tetapi telah diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, terutama di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

5. Memiliki Kekuatan Magis dalam Pewayangan

Dalam tradisi pewayangan yang berkembang sejak masa Hindu-Buddha hingga Mataram Islam, bunga wijaya kusuma digambarkan sebagai tanaman sakti.

Berdasarkan repository Universitas Pasundan, bunga ini dipercaya mampu menghidupkan kembali orang yang telah meninggal.

Kisah ini berkaitan dengan Prabu Kresna dari Kerajaan Dwarawati yang diyakini sebagai titisan Batara Wisnu.

Dalam konteks filosofi Jawa, kemampuan tersebut melambangkan kebangkitan, harapan, dan kekuatan hidup, sehingga bunga ini tidak hanya dianggap indah, tetapi juga sarat makna spiritual.

6. Simbol Keberuntungan di Berbagai Negara

Kepercayaan terhadap bunga ini juga ditemukan di luar Indonesia.

Dalam budaya Tiongkok, bunga ini dikenal sebagai Tan Hua dan telah lama dianggap sebagai simbol keberuntungan karena mekarnya yang sangat singkat.

Hal ini juga disebut dalam referensi modern seperti novel Crazy Rich Asians (2013) karya Kevin Kwan.

Sementara di India, sejak lama bunga ini dikaitkan dengan kemakmuran keluarga, terutama jika mekarnya disaksikan bersama.

Manfaat Bunga Wijaya Kusuma

Manfaat bunga Wijaya Kusuma bagi Kesehatan

Berikut adalah manfaat dari bunga wijaya kusuma yang telah dikenal dalam berbagai kajian ilmiah maupun penggunaan tradisional di masyarakat, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman berkhasiat:

1. Membantu Penyembuhan Luka Ulkus Kaki Diabetikum

Menurut penelitian Prof. Dr. Hamka dari Universitas Muhammadiyah, ekstrak daun Wijaya Kusuma memiliki sifat antimikroba yang mampu melawan bakteri Staphylococcus aureus.

Bakteri ini sering menjadi penyebab luka sulit sembuh pada penderita diabetes, sehingga tanaman ini berpotensi digunakan sebagai terapi pendukung.

2. Berpotensi sebagai Antivirus Zika

Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa daun Wijaya Kusuma memiliki potensi sebagai antivirus, termasuk terhadap virus Zika yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

Meski masih memerlukan penelitian lebih lanjut, temuan ini membuka peluang pemanfaatan tanaman ini di bidang medis.

3. Potensi Antikanker dan Antioksidan

Penelitian oleh Naik dan Naikwade (2021) menemukan bahwa ekstrak daun Wijaya Kusuma mengandung senyawa fenolik dan diterpena.

Senyawa ini diketahui memiliki potensi sebagai antikanker, antioksidan, serta mendukung sistem imun.

Artinya, tanaman Wijaya Kusuma berpotensi membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

4. Membantu Mengatasi Insomnia dan Kecemasan

Dalam beberapa praktik tradisional, tanaman ini diolah menjadi teh yang dikonsumsi untuk membantu relaksasi.

Dalam sebuah laporan oleh Jyoti Kishen Kumar dan tim, juga menyebutkan bahwa tanaman bunga Wijaya Kusuma berpotensi membantu mengurangi kecemasan dan memperbaiki kualitas tidur.

5. Sebagai Pereda Nyeri Alami

Penelitian oleh Dandekar R dkk (2015) menunjukkan bahwa tanaman Wijaya Kusuma mengandung senyawa, seperti alkaloid, flavonoid, protein, dan tanin.

Kandungan tersebut dipercaya dapat membantu meredakan nyeri, seperti sakit kepala, nyeri sendi, hingga nyeri haid, sesuai dengan penggunaan tradisionalnya.

Cara Merawat Bunga Wijaya Kusuma yang Benar

Berikut adalah panduan perawatan yang tepat agar tanaman ini dapat tumbuh sehat, berbunga optimal, dan tetap terjaga keindahannya:

1. Perhatikan Penempatan dan Cahaya

Anda sebaiknya menempatkan bunga wijaya kusuma di area yang mendapatkan cahaya terang, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung secara berlebihan.

Cahaya pagi atau sore hari adalah pilihan terbaik karena lebih lembut dan tidak merusak jaringan tanaman.

2. Gunakan Media Tanam yang Tepat

Media tanam yang ideal untuk bunga Wijaya Kusama adalah yang gembur dan memiliki drainase baik, seperti campuran tanah, kompos, dan pasir atau sekam bakar.

Hal ini penting karena tanaman ini tidak tahan terhadap genangan air yang dapat menyebabkan akar membusuk.

3. Lakukan Penyiraman Secara Teratur

Siram bunga Wijaya Kusuma saat permukaan tanah mulai kering. Anda tidak perlu menyiram terlalu sering, tetapi pastikan konsisten.

Cara sederhananya adalah dengan menyentuh tanah, jika terasa kering di bagian atas, maka sudah waktunya disiram.

4. Berikan Pupuk Secara Berkala

Pemupukan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembungaan. Untuk bunga Wijaya Kusuma, Anda bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium.

Untuk merangsang bunga, pupuk dengan kandungan fosfor lebih tinggi bisa menjadi pilihan.

5. Lakukan Penyiangan dan Perawatan Tambahan

Pastikan tidak ada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman Wijaya Kusuma Anda, karena dapat mengganggu penyerapan nutrisi.

Selain itu, gunakan fungisida dan insektisida secara berkala untuk mencegah serangan hama dan penyakit.

Jika ada bagian tanaman yang rusak atau tidak sehat, segera lakukan pemangkasan agar tidak menyebar.