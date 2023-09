Mitsubishi Boyong Sejumlah Kendaraan Baru di GIIAS Surabaya 2021

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memboyong sejumlah kendaraan terbarunya di pameran otomotif GIIAS Surabaya 2021, yang digelar 8-12 Desember di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur.

"Pada ajang kali ini, kami membawa seluruh rangkaian petualangan untuk dibagikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Surabaya. Termasuk dengan membawa jajaran kendaraan andalan kami yang baru saja kami luncurkan pada bulan lalu," kata Amiruddin, General Manager of Sales & Marketing Division MMKSI.

"Tidak hanya itu, seluruh inovasi kami dari sisi after sales juga kami hadirkan agar masyarakat sekitar dapat mengetahui lebih detail kemudahan yang dihadirkan oleh MMKSI," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Amiruddin mengatakan bahwa seluruh rangkaian petualangan ini hadir untuk mendukung dan menemani ambisi dari para konsumen serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Adapun beberapa lini kendaraannya untuk dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Kota Surabaya di ajang ini di antaranya model paling baru dari New Xpander dan New Xpander Cross.

Tak hanya kendaraan terkini, MMKSI juga turut hadir di acara ini berserta dengan Virtual Assistant Chatbot MIRA dan seluruh pembaruan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

Booth Mitsubishi Motors di GIIAS Surabaya 2021 menerapkan protokol kesehatan ketat. Memiliki luas 298 m2, booth Mitsubishi mengusung konsep Global Booth Design yang menjadi ciri khas perusahaan. MMKSI menghadirkan empat unit display yang terdiri dari kombinasi varian dari model New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

Selain dapat melihat langsung model andalan Mitsubishi Motors, pengunjung pun dapat merasakan langsung performa serta keunggulan dari produk yang hadir melalui unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.

Terdapat pula sejumlah program dan promo menarik Mitsubishi selama GIIAS Surabaya. Pertama, setiap pembelian Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross akan mendapatkan Mitsubishi Smart Package yang meliputi gratis biaya jasa dan sparepart hingga 50 ribu kilometer atau 4 tahun, asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun dan asuransi ban selama 1 tahun.

"Kami juga menyediakan program trade in berupa shopping voucher Sodexo untuk customer yang ingin melakukan trade in. Paket pembiayaan dari perusahaan pembiayaan/leasing yang bekerja sama dengan MMKSI. Fasilitas trade-in 'Mocil' dari perusahaan pembiayaan DIPO Star Finance," kata Amiruddin.