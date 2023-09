Mitsubishi Target Jual 750 Unit Mobil di JAW 2022

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menargetkan penjualan sebanyak 750 unit yang didominasi New Xpander Series pada pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), 12-20 Maret 2022.

Head of Sales Region 1 Department MMKSI Ilham Iranda menjelaskan dari target tersebut, penjualan MMKSI di JAW 2022 akan didominasi New Xpander dan New Xpander Cross dengan komposisi 60-65 persen.

"(Sebanyak) 750 unit, di mana 30 persen untuk Pajero Sport dan 60-65 persen untuk Xpander," kata Ilham secara virtual pada Senin (14/3/2022).

Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Jabodetabek dan Banten meliputi target pasar pada pameran tersebut berkontribusi penjualan 40 persen untuk MMKSI secara nasional.

Sedangkan melalui pameran, menurut Ilham, mampu menaikkan pemesanan kendaraan hingga 25 persen.

"Untuk market share-nya berapa persen, saya bisa bilang untuk area Jabodetabek-Banten per bulan, jualan kami untuk Mitsubishi di angka 3.100-3.200 unit per bulan," jelas dia.

Selain untuk penjualan, MMKSI memaksimalkan pameran JAW 2022 untuk mengenalkan layanan purna jual dan mengoptimalkan pengenalan layanan digital MIRA (Mitsubishi Virtual Assistant)

Melalui MIRA, konsumen akan mendapatkan layanan virtual assistant chatbot, pembaruan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID dan MMKSI Official Part Shop di e-commerce.

Pada pameran itu, MMKSI membawa lini produk New Xpander, New Xpander Cross, Pajero Sport, Outlander PHEV, dan Triton, yang terpajang di Hall A A3 seluas 1.121 m2.

Pengunjung juga bisa merasakan performa mobil melalui tiga unit test drive yang terdiri Pajero Sport Dakar 4x2, New Xpander Ultimate, dan New Xpander Cross Premium. Selain itu, MMKSI juga menyediakan program penjualan dan purna jual khusus selama pameran JAW 2022.