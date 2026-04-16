MK Bacakan 15 Putusan Permohonan Uji Materi UU Hari Ini, dari KUHP hingga Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan terhadap 15 permohonan pengujian undang-undang (UU) dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (15/4). Agenda tersebut tercantum dalam jadwal resmi MK RI dan disampaikan oleh Humas MK.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, mengatakan sidang pengucapan putusan akan berlangsung di Gedung I MK, Jakarta, pada pukul 13.30 WIB.

"MK akan menggelar sidang pengucapan putusan untuk 15 permohonan pengujian undang-undang pada Kamis (16/4), sidang dimulai pukul 13.30 WIB di ruang sidang pleno gedung I MK," kata Pan Mohamad Faiz dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Sebelum agenda putusan digelar, MK lebih dulu mengadakan sidang pemeriksaan lanjutan untuk perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, serta UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sidang tersebut melibatkan dua perkara, yakni nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025.

Dalam sidang itu, MK juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait, termasuk asosiasi penyelenggara telekomunikasi seluruh Indonesia, Telkomsel, Indosat, XL, dan PLN. Agenda tersebut digelar pada pukul 10.30 WIB.

Sementara itu, 15 permohonan yang akan diputus pada sidang pleno mencakup berbagai sektor hukum dan kebijakan publik, mulai dari pendidikan, kepolisian, pemilu, hingga hukum pidana.

Berikut 15 Permohonan yang Bakal Diputus:

Nomor 76/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi; Permohonan nomor 79/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Permohonan nomor 77/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Permohonan nomor 80/PUU-XXIV/2026 pengujian tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Permohonan nomor 81/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Permohonan nomor 83/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Permohonan nomor 58/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permohonan nomor 59/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Permohonan nomor 93/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Permohonan nomor 72/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permohonan nomor 67/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permohonan nomor 105/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Permohonan nomor 115/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenang ITE; Permohonan nomor 117/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan sejenis yang mengatur mengenai masa jabatan anggota anggota legislatif yang tidak dibatasi periode. Permohonan nomor 61/PUU-XXIV/2026 pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Sidang putusan ini menjadi salah satu agenda penting MK dalam menyelesaikan berbagai perkara pengujian undang-undang yang masuk sepanjang tahun berjalan.