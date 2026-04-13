MK Usul MA Ikut Dilibatkan Presiden dalam Perubahan Pidana Mati

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat memimpin sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang, di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/2/2026). (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga/foc).

Ukuran Font Kecil Besar

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyoroti sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dalam sidang pengujian undang-undang.

Salah satu isu yang mengemuka adalah mekanisme perubahan hukuman pidana mati menjadi penjara seumur hidup dalam perkara Nomor 275, 280, 282/PUU-XXIII/2025, serta 26, 27, dan 29/PUU-XXIV/2026.

Ketua MK Suhartoyo mempertanyakan penempatan kewenangan perubahan hukuman tersebut yang saat ini berada di tangan Presiden. Menurut dia, kewenangan itu seharusnya juga melibatkan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pihak yang menjatuhkan putusan awal.

“Pertanyaan kami yang sama juga kami ajukan, kenapa ketika mengubah dari pidana mati ke seumur hidup itu yang bisa memberikan perubahan justru Presiden, kenapa tidak Mahkamah Agung atas persetujuan Presiden atau setidaknya dengan pertimbangan Presiden,” ujar Suhartoyo dalam sidang, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya juga disampaikan kepada Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarie. Hal ini dinilai penting untuk melihat konsistensi dalam sistem hukum pidana yang berlaku.

Menurut Suhartoyo, proses evaluasi terhadap terpidana mati yang berlangsung hingga 10 tahun saat ini banyak dilakukan oleh pihak eksekutif, seperti petugas lembaga pemasyarakatan dan Kementerian Hukum.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dari lembaga yang menjatuhkan putusan.

“Karena evaluasi selama 10 tahun itu kesehariannya dilakukan oleh pihak eksekutif, maka untuk menghindari subjektivitas, ruang kontrolnya sebenarnya ada di lembaga yang memutus sebelumnya,” tegas Suhartoyo.

Ia menegaskan bahwa perubahan pidana mati menjadi hukuman seumur hidup pada dasarnya masih merupakan bagian dari perubahan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kewenangan tersebut dinilai tetap berada dalam ranah kekuasaan kehakiman.

“Ini masih dalam konteks mengubah putusan pengadilan yang mestinya wilayahnya yudisial, apakah itu Mahkamah Agung atau hakim, sehingga ada mekanisme check and balances yang jelas,” lanjut dia.

Suhartoyo juga mengusulkan agar Mahkamah Agung atau majelis hakim diberi kewenangan untuk mengevaluasi permohonan perubahan hukuman tersebut, dengan tetap melibatkan pihak eksekutif sebagai pengusul berdasarkan hasil pembinaan terhadap narapidana.

Ia menambahkan, kewenangan Presiden dalam hal ini tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pemberian grasi, amnesti, atau abolisi.

“Kalau disamakan dengan grasi, amnesti, atau abolisi, menurut kami konteksnya berbeda, karena ini masih proses yang akan mengubah putusan pengadilan,” ujar dia.

Selain itu, MK juga menyoroti ketentuan Pasal 412 KUHP yang mengatur larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah.

Suhartoyo menilai, meskipun pasal tersebut merupakan delik aduan, mekanisme pengaduan yang terbatas justru membuat penerapannya tidak optimal.

“Terkait Pasal 412, meskipun delik aduan, kenapa aduan itu masih terbatas bahkan absolut, sehingga jika yang mengadu bukan orang tua, suami, atau istri, maka tidak bisa diproses,” kata Suhartoyo.

Menurut dia, pembatasan tersebut menunjukkan upaya penegakan aturan masih belum maksimal karena lingkup pihak yang dapat mengajukan aduan tidak diperluas.

“Apakah ini tidak effort-nya setengah-setengah, kenapa tidak diperluas subjek hukumnya kalau memang ingin mendorong agar praktik itu dihindari,” tambah dia.

Melalui berbagai catatan tersebut, MK menekankan perlunya penyempurnaan norma dalam KUHP agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan kewenangan antar-lembaga negara serta efektivitas penerapannya di masyarakat.