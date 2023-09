MLBB Hadirkan Kartu Enam Hero GenAlpha Pada Nabati Wafer

Berkolaborasi dengan merek makanan Nabati Wafer, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) menyediakan pilihan hero populer GenAlpha yang terdiri dari enam hero yakni Alpha, Gatotkaca, Guinevere, Saber, dan Hayabusa.



Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran MLBB sebagai gim MOBA yang terpopuler di Indonesia dan menjadi pilihan bagi semua penggemar games di Indonesia, khususnya gim MOBA



“Kami mengajak semua pengguna MLBB untuk ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Nabati Wafer dan bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik,” ujar Summer Ding, Head of Indonesia Marketing – Moonton Games dalam siaran pers yang diterima Inilah.com.



Sementara itu Ian Danarko, Marketing Manager, Nabati Wafer berpendapat Mobile Legends: Bang Bang yang merupakan gim MOBA yang terkenal di dunia. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi seluruh pihak.



Selama periode campaign ini, setiap pembelian produk Nabati Wafer GenAlpha akan mendapatkan gratis kartu MLBB yang bisa di koleksi dan mainkan AR nya untuk mendapatkan berbagai macam hadiah menariknya. Selain itu ada beragam keseruan lainnya yang bisa di ikuti semua pengguna MLBB.



EVOS Level UP Challenge



Bekerja sama dengan EVOS, Nabati wafer mengadakan aktivitas Level Up Challenge yang mengumpulkan semua pemain MLBB untuk dapat mengasah skill mereka dalam permainan.



Nantinya dari aktivitas ini akan bisa mendapatkan merchandise eksklusif EVOS, salah satunya adalah skin Harith yang merupakan eksklusif Skin EVOS yang hanya bisa didapatkan dari aktivitas, uang tunai dan juga Hoodie eksklusif EVOS.



selain itu dalam kolabrasi ini juga diadakan Nabati GenAlpha Challenge (Bi-Weekly challenge). Dalam aktivitas ini, setiap pembelian produk Nabati GenAlpha MLBB, selain bisa mendapatkan kartu yang bisa dikoleksi, pembeli juga bisa memainkan face AR dan aktivitas lainnya. Aktifitas ini akan terdiri dari 3 tantangan dan untuk dapat memenangkan hadiahnya, harus mengikuti semua tantangan tersebut.



Ada beragam hadiah yang bisa didapatkan, mulai dari skin permanen MLBB, voucher belanja Edot, voucher Pulsa, voucher Google Play, dan limited edition hoodie EVOS.