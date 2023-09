MMKSI Kembali Gelar Supermarket Exhibition di 22 Kota di Indonesia

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menggelar pameran spesial melalui rangkaian aktivitas Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition yang diselenggarakan di 22 kota pada periode 1-31 Maret 2022.

Di Supermarket Exhibition ini, Mitsubishi tentunya akan menghadirkan produk unggulan, yaitu Mitsubishi New Xpander dan Mitsubishi New Xpander Cross yang terus menjadi sorotan utama serta model unggulan lainnya.

"Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross tetap menjadi sorotan utama. Pada bulan Maret 2022 ini kami kembali berpartisipasi dalam pameran spesial Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition di 22 kota di Indonesia. Kami mengajak masyarakat untuk dapat merasakan pengalaman lebih dekat bersama kendaraan Mitsubishi dalam pameran spesial ini dengan harapan Anda dapat menemukan kendaraan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dalam memulai petualangan yang baru," ungkap Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division MMKSI dalam keterangannya kepada Inilah.com, Selasa (8/3/2022).

Supermarket Exhibition merupakan kegiatan pameran Mitsubishi Motors yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan kota besar di Indonesia. Selain menampilkan lini model Mitsubishi Motors, unit test drive juga disediakan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin mendapatkan impresi langsung dari produk-produk unggulan Mitsubishi Motors.

Sebagai partner petualangan hidup, New Xpander hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan, menjadi sebuah 'New Generation Crossover MPV' yang hadir lebih mewah dengan balutan kesan tangguh sekaligus modern. Dilengkapi dengan fitur dan teknologi mutakhir, yang menunjang performa keseruan, kenyamanan, serta keselamatan berkendara baik untuk pengendara dan juga penumpang.

Sedangkan New Xpander Cross kini tampil dengan beberapa penyegaran pada performa, serta desain eksterior dan interior, dengan tetap mempertahankan fitur-fitur unggulan di kelasnya.

1

Berikut Jadwal Mitsubishi Supermarket Exhibition Maret 2022:

7-13 Maret 2022- Karawang Central Plaza, Karawang- Botani Square, Bogor- TSM Cibubur, Depok- Paris Van Java, Bandung- Ciputra Mall, Semarang

14-20 Maret 2022- Mall of Serang, Serang- Hartono Mall, Yogyakarta- Mall Ratu Indah, Makassar- Malang Town Square, Malang

21-27 Maret 2022- Q Mall, Banjarmasin- Transmart, Padang- Jambi Town Square, Jambi- Pentacity, Balikpapan- Palembang Trade Center, Palembang- Centre Point, Medan- Living World, Pekanbaru- Summarecon Mall Bekasi, Bekasi- Mall Boemi Kedaton, Lampung- Kediri Town Square, Kediri- Transmart Rungkut, Surabaya- Plaza Asia, Tasikmalaya

28 Maret-3 April 2022- Mega Mall, Manado