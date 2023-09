MMKSI Rayakan Wonderful Life Adventure di GIIAS 2021

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Motor Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Bantem 11-21 November 2021.

Dalam partisipasinya, booth MMKSI mengusung tema 'Celebrate the Wonderful Life Adventure'. Tema yang diangkat merupakan komunikasi terbaru dari MMKSI di mana MMKSI melihat setiap tahap dalam kehidupan merupakan sebuah petualangan yang menakjubkan yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan harapan yang patut dihadapi dengan semangat yang tinggi.

Ajang ini juga menjadi sarana MMKSI untuk memperkenalkan secara langsung produk-produk terbarunya yang telah diluncurkan secara virtual pada 8 November 2021 lalu yaitu New Xpander dan New Xpander Cross dengan tagline 'Be the Life Xpander'.

Dengan diluncurkannya model dan inovasi terbaru tersebut, MMKSI semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi partner yang dapat diandalkan dan menemani setiap petualangan hidup para penggunannya.

"Mitsubishi Motors telah hadir menemani masyarakat di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Berbagai momen telah dilalui bersama, mulai dari yang menyenangkan hingga rintangan yang sangat menantang. Namun itulah petualangan hidup yang harus kita lalui. Dan persembahan kami di GIIAS ini beserta dengan seluruh produk dan inovasinya merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi kami terhadap masyarakat yang telah bertahan dan terus semangat berjuang dalam menciptakan petualangan hidup yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk terus berkembang bersama masyarakat Indonesia dan menjadi partner setia dalam menghadapi berbagai petualangan hidup kedepannya," ungkap Naoya Nakamura, President Director of PT MMKSI.

Sebagai bentuk kontribusi MMKSI dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, MMKSI juga menghadirkan Minicab MiEV, kendaraan niaga yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Model ini telah membuktikan ketangguhannya di Jepang sebagai kendaraan operasional perusahaan logistik.

Untuk memastikan fungsi dan keandalan produk, MMKSI akan memulai uji coba dengan mitra potensial di Indonesia untuk operasional mereka. Hasil pengujian akan digunakan untuk pengembangan kendaraan listrik Mitsubishi Motors di Indonesia, serta berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan dari mitra kami dan juga masyarakat.

Tidak hanya menghadirkan produk-produk terbarunya, MMKSI juga membawa inovasi terbarunya yaitu MIRA, Mitsubishi Virtual Assistant yang akan membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk serta layanan Mitsubishi Motors.

MMKSI juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik dan tentunya aman selama berpartisipasi di GIIAS 2021.

Booth Mitsubishi Motors di GIIAS 2021 berlokasi di Hall 6 nomor 6C dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Luas booth pada ajang kali ini yaitu 2.000 m2 dengan mengusung konsep Global Booth Design yang sangat identik dengan Mitsubihi Motors.Dominasi warna hitam, putih, serta garis merah menjadikan penampilan booth Mitsubishi Motors lebih menarik perhatian.

Pada ajang ini, MMKSI menampilkan total 14 unit display yang terdiri dari kombinasi varian untuk model New Xpander, New Xpander dengan aksesoris, New Xpander Cross, New Xpander Cross dengan aksesoris, New Pajero Sport, New Pajero Sport dengan aksesoris, New Triton, Outlander PHEV, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, serta Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition.

Pengunjung juga dapat merasakan langsung performa serta keunggulan dari produk Mitsubishi Motors melalui unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.