4 Mobil Dinas Mewah Prabowo Subianto, dari Maung Garuda hingga Mercedes-Benz

Presiden Prabowo Subianto saat menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda (Foto) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tidak hanya menjadi sorotan dari sisi kebijakan dan kepemimpinannya, tetapi juga gaya hidupnya, termasuk kendaraan yang digunakan sehari-hari.

Namun, dengan statusnya sebagai orang nomor satu di tanah air, maka tidak heran bila saat ini Prabowo sering bepergian dengan menggunakan mobil dinas kepresidenan.

Di era Presiden Joko Widodo, mobil dinas yang sering menemaninya di berbagai kesempatan adalah Mercedes-Benz S680 Guard.

Sekarang, di era kepemimpinan Prabowo Subianto, mobil kepresidenan yang digunakan jauh lebih beragam, bukan hanya sedan, tetapi juga SUV mewah dengan fitur dan tingkat keamanan tertinggi.

Deretan Mobil Dinas yang Dipakai Prabowo Subianto

Bila melihat dari dokumen LHKPN, Presiden Prabowo Subianto memiliki 8 kendaraan pribadi yang meliputi Toyota Alphard, Honda CR-V, Land Rover Jeep, Toyota Land Cruiser, hingga Toyota Lexus Jeep.

Mengingat posisinya sekarang sebagai orang nomor satu di Indonesia, Prabowo Subianto kini lebih sering menaiki mobil dinas mewah yang diperuntukkan khusus untuk dirinya.

Berikut sederet mobil Presiden Prabowo Subianto yang sering digunakannya selama dinas di dalam kota maupun luar kota:

1. Maung MV3 Garuda

Maung MV3 Garuda (Foto: PT Pindad)

Presiden Prabowo Subianto beberapa kali terlihat menggunakan Maung Garuda berwarna putih berpelat “INDONESIA-1”.

Mobil SUV tersebut memiliki tampilan karakter kuat dan identitas Indonesia yang sangat kental.

Terdapat elemen berupa logo Garuda di Gril, pelek, dan tulisan “Garuda” di bagian belakang mobilnya.

Bila melihatnya secara langsung, mobil ini sangat besar. Tentu saja, Garuda Limousine ini memiliki panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter.

2. Toyota Alphard

Toyota Alphard (Foto: Auto2000)

Di acara pelantikan Presiden RI, Prabowo Subianto terlihat datang dengan menggunakan Toyota Alphard generasi ketiga berwarna putih.

Mobil berharga Rp1 miliaran ini memiliki performa gahar karena ditenagai mesin 6 silinder 3.500 cc dengan transmisi otomatis 8 percepatan.

Bagian terbaiknya, mobil ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 296 Tk pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 261 Nm pada 4.100 rpm.

3. Mercedes-Benz S680 Guard

Mercedes-Benz S680 Guard (Foto: AntaraNews)

Mercedes-Benz S680 Guard merupakan mobil dinas kepresidenan yang digunakan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Mobil ini dipilih karena memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi dan memiliki sertifikasi VPAM VR10 yang merupakan standar perlindungan balistik tertinggi.

Selain itu, kaca yang digunakannya dilapisi dengan polikarbonat untuk perlindungan dari serpihan dan tahan terhadap ledakan karena bodinya sudah memenuhi persyaratan ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicle).

Perihal performa, mobil ini menggunakan mesin V12 berkapasitas 6.000 cc twin-turbo. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 612 Tk dan torsi maksimum 830 Nm.

4. GWM Tank 500 HEV

GWM Tank 500 HEV (Foto: OTO)

Saat berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Prabowo Subianto terlihat menggunakan mobil asal China, GWM Tank 500 HEV dengan pelat “INDONESIA 1”.

Melansir dari berbagai sumber, SUV mewah 7 penumpang tersebut menggunakan mesin turbo 2.0 L yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 342 Tk dan torsi 648 N.

Untuk harganya, diperkirakan mencapai Rp1,196 miliar, sesuai dengan performa dan desain mewah yang dimilikinya.