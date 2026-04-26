15 Mobil Listrik dengan Jarak Tempuh Terjauh di Atas 500 KM

Harga BBM dunia semakin meroket imbas ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz.

Dampak dari ketegangan itu membuat sebagian besar negara menaikkan harga BBM, begitupun di Indonesia.

Demi menghemat pengeluaran, banyak masyarakat yang mulai beralih menggunakan transportasi umum.

Ada juga yang berencana beralih ke mobil listrik karena dinilai tidak mengalami efek kenaikan BBM yang sedang terjadi.

Bagi yang punya mobilitas tinggi dan sering mengajak keluarga jalan-jalan keluar kota, berikut adalah beberapa pilihan mobil listrik dengan jarak tempuh di atas 500 km yang ada di Indonesia:

Pilihan Mobil Listrik di Indonesia dengan Jarak Tempuh Terjauh

Top 5 mobil listrik dengan jarak tempuh terjauh (Foto: ChatGPT)

1. BYD Seal - 650km

BYD Seal (Foto: BYD)

BYD Seal hadir dengan Baterai Blade berkapasitas 82,56 kWh. Mobil seharga Rp639 jutaan ini diklaim mampu menempuh jarak hingga Rp650 km dalam sekali pengisian penuh.

Perihal performa, mobil ini dapat menghasilkan torsi maksimum 670 Nm dan sistem penggerak semua roda atau AWD.

Fitur canggih lainnya, mobil ini dibekali dengan sistem iTAC yang berfungsi untuk mencegah selip dan menjaga stabilitas berkendara.

2. BYD M6 - 530 km

BYD M6 (Foto: BYD Indonesia)

BYD M6 dijual di rentang harga mulai dari Rp383 jutaan. Mobil yang menggunakan Baterai Balde berkapasitas 71,8 kWH ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 530 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Perihal performa, mobil ini mampu menghasilkan torsi makimal sebesar 310 Nm, tarikan yang cukup responsif untuk penggunaan harian.

3. BYD Sealion 7 - 567 km

BYD Sealion 7 (Foto: BYD Arista)

BYD Sealion 7 menggunakan Baterai Blade dengan kapasitas 82,56 kWh. Mobil ini dapat menempuh jarak hingga 567 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Untuk mobil yang dijual mulai dari Rp600 jutaan, mobil ini terhitung cukup gahar karena dapat menghasilkan tenaga dengan torsi maksimum 690 Nm dan menggunakan sistem penggerak AWD.

4. Mercedes Benz EQB - 535 km

Mercedes Benz EQB (Foto: Mercedes-Benz Indonesia)

Mercedes Benz EQB adalah mobil SUV listrik yang dirancang khusus untuk kebutuhan perjalanan keluarga. Mobil ini diklaim dapat menempuh perjalanan hingga 535 km.

Perihal performa, mobil seharga Rp1,6 miliaran ini dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 8,9 detik dengan kecepatan maksimal 160 km/jam.

5. Mercedes Benz EQE Saloon - 770 km

Mercedes Benz EQE Saloon (Foto: Mercedes-Benz Indonesia)

Mercedes Benz EQE Saloon diklaim mampu menempuh jarak hingga 770 km (berdasarkan standar WLTP) dalam sekali pengisian daya penuh.

Dengan harga mulai dari Rp3 miliar, mobil ini mampu memberikan performa yang cukup gahar karena mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 6,2 detik dengan kecepatan maksimal 210 km/jam.

6. Mercedes Benz EQE SUV - 616 km

Mercedes Benz EQE SUV (Foto: Mercedes-Benz Indonesia)

Mercedes Benz EQE SUV dijual di rentang harga mulai dari Rp3,6 miliar. Mobil ini menggunakan sistem penggerak listrik murni yang diklaim dapat menempuh jarak hingga 616 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Perihal performa, mobil ini dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 6 detik dengan kecepatan maksimal sekitar 210 km/jam.

7. Wuling Darion - 540 km

Wuling Darion (Foto: Arista Wuling)

Wuling Darion dijual di harga mulai dari Rp399 jutaan. Mobil ini diklaim dapat menempuh perjalanan hingga 540 km dalam sekali pengisian penuh.

Jenis baterai yang digunakan adalah Magic Battery Pro dengan tipe Lithium Iron Phosphate berkapasitas 69,2 kWh.

Mobil ini sudah mendukung DC Fast Charging yang mampu mengisi daya dari 30 persen ke 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

8. Toyota New bZ4X - 525 km

Toyota New bZ4X (Foto: Toyota UK)

New Toyota bZ4X hadir dengan menggunakan baterai berkapasitas 73,11 kWh yang dapat menempuh jarak antara 499 km hingga 525 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Baterai yang digunakan sudah mendukung pengisian daya AC (22 kW) dengan estimasi waktu pengisian sekitar 3,5 jam.

Untuk performa, mobil seharga Rp799 jutaan ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 165 kW.

9. Chery E5 Pure - 505 km

Chery E5 Pure (Foto: Chery Indonesia)

Chery E5 Pure hadir dengan menggunakan teknologi baterai Next-Gen berkapasitas 61,06 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 430 km (WLTP) atau 505 km (NEDC) dalam sekali pengisian penuh.

Untuk mobil listrik seharga Rp380 jutaan, terhitung sangat responsif karena bisa menghasilkan tenaga 201 HP, torsi 340 Nm, dan mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam 7,2 detik.

10. MG4 EV - 540 km

MG4 EV (Foto: Morris Garage Makassar)

MG 4 EV diklaim dapat menempuh jarak hingga 540 km dalam sekali pengisian penuh. Jenis baterai yang digunakan adalah Nebula Pure Electric Platform yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik.

Bagian terbaiknya, mobil ini telah mendukung pengisian daya cepat dan hanya memakan waktu sekitar 26 menit dari 10 persen ke 80 persen.

Mobil yang menggunakan sistem penggerak roda belakang (rear wheel drive) ini dibanderol mulai dari Rp405 jutaan.

11. AION Hyptec HT Premium - 600 km

AION Hyptec HT Premium (Foto: AION Indonesia)

AION Hypetec HT Premium menggunakan jenis baterai Magazine Battery dengan kapasitas 83 kWh, sehingga dapat menempuh jarak lebih dari 600 km dalam sekali pengisian daya.

Keunggulan lainnya, mobil ini dapat menghasilkan tenaga hingga 250 kW dan torsi 430 Nm. Performa yang cukup gahar untuk mobil listrik seharga Rp735 jutaan.

12. AION V - 600 km

AION V (Foto: AION Indonesia)

AION V hadir dengan teknologi Magazine Battery yang punya kapasitas hingga 75,4 kWh. Berkat itu, mobil ini dapat melaju lebih dari 600 km dalam satu kali pengisian daya penuh.

Perihal performa, mobil seharga mulai dari Rp465 jutaan ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 150 kW dan torsi 240 Nm.

13. BMW i5 eDrive40 M Sport - 582 km

BMW i5 eDrive40 M Sport (Foto: OTO)

BMW i5 eDrive40 M Sport dijual di rentang harga Rp2,2 miliar. Mobil mewah dari Eropa ini menggunakan teknologi baterai elektrik 100 persen dengan dukungan Recuperative Braking (pengisian daya mandiri saat pengereman).

Mobil yang dilengkapi dengan fitur canggih berupa Temporary Boost ini disebut dapat menempuh jarak antara 498 km hingga 582 km dalam kondisi baterai penuh.

14. BMW i5 eDrive40 Touring - 603 km

BMW i5 eDrive40 Touring (Foto: BMW.co.id)

BMW i5 eDrive40 Touring diklaim dapat menempuh jarak antar 483 km hingga 560 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Jenis baterai yang digunakan adalah baterai lithium-ion yang sudah mendukung pengisian cepat.

Perihal performa, mobil seharga Rp2 miliaran ini memiliki tenaga sebesar 250 kW (340 hP) dengan akselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 6,1 detik.

15. BMW i7 xDrive60 Gran Luso - 624 km

BMW i7 xDrive60 Gran Luso (Foto: bmw.co.id)

BMW i7 xDrive60 Gran Luso menggunakan sistem penggerak listrik generasi terbaru BMW yang diklaim dapat menempuh jarak mulai dari 515 km hingga 624 km dalam kondisi baterai penuh.

Durasi pengisian dayanya terhitung sangat cepat, dari 10 persen ke 80 persen hanya membutuhkan waktu sekitar 34 menit.

Meski berbasis listrik, mobil seharga Rp3,5 miliaran ini memiliki performa gahar yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 400 kW dengan akselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 4,7 detik.